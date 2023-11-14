Исследование Домклик: каждая вторая ипотека выдаётся по льготным программам
Эксперты Домклик проанализировали число ипотечных сделок Сбера в октябре 2023 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки пользовались наибольшей популярностью у россиян.
Аналитики отмечают, что востребованность льготных кредитов остаётся на высоком уровне из-за роста ключевой ставки Центробанка, а также притока новых покупателей на рынок ИЖС.
В октябре 2023 года было выдано примерно 67,9 тыс. льготных кредитов, что на 15,6% меньше показателя сентября. При этом доля льготной ипотеки составила 50,9%, то есть ниже сентябрьского значения всего на 0,9%. По мнению экспертов, востребованность льготных кредитов остается на высоком уровне из-за роста ключевой ставки Центробанка, а также притока новых покупателей на рынок ИЖС.
Лидером среди льготных программ по-прежнему является «Господдержка»: ее доля в общем числе выдач (24,2%) практически не изменилась с сентября. Наибольший процент кредитов по этой программе был выдан в Республике Тыва (49,9%), Республике Хакасия (34,7%) и Калининградской области (33,8%).
Семейная ипотека занимает второе место: по данной программе было выдано 22,4% кредитов (доля уменьшилась на 1%). Больше всего доля программы была зафиксирована в Республике Адыгея (36,5%), Краснодарском крае (33,1%) и Псковской области (32,1%).
Доля IT-ипотеки не изменилась с сентября, оставшись на уровне 2%. Как и в сентябре, рейтинг регионов по доле выдач возглавила Москва (6,1%), при этом Санкт-Петербург снова вернулся на вторую строчку (4,7%). На третьем месте оказалась Тверская область (3,8%).
Практически на уровне сентябрьского показателя также осталась доля Дальневосточной ипотеки, которая в октябре составила 2,2% (+0,1% с сентября). Наибольшее значение показателя зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (52,8%), Амурской области (43,6%) и Магаданской области (40,2%).
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.