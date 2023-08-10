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Исследование Домклик: как устроен московский рынок продажи квартир по переуступке прав

Дата публикации: 10 авг 2023
Исследование Домклик: как устроен московский рынок продажи квартир по переуступке прав
Содержание

Аналитики изучили объявления о продаже квартир в новостройках по переуступке прав требования в Москве и Московской области.  Эксперты оценили распространенность таких объявлений, назвали параметры предлагаемых квартир и представили топ-10 жилых комплексов, лидирующих по объему предложения.

Также для каждого ЖК аналитики определили долю переуступки в общем объеме предложения и посчитали разницу в цене между стоимостью квартиры по переуступке и при покупке у застройщика напрямую.

В исследовании рассмотрены объявления, размещённые на Домклик, которые актуальны на конец июля 2023 года.

Что такое переуступка

Купить квартиру в новостройке можно не только у компании-застройщика. Одновременно с застройщиком/девелопером первичное жилье могут продавать частные инвесторы (физлица), юридические лица, а также паевые фонды. Покупка квартиры в еще не построенном доме называется переуступкой прав требования.

Подробнее об особенностях таких сделок мы уже писали в этой статье.

Сколько квартир продается по переуступке

На сегодняшний день процент объявлений о продаже по переуступке невысок — около 3-4% в общем объеме предложения на первичном рынке. Однако анализ динамики количества выставленных лотов показал, что значение этого параметра сильно варьируется и может достигать почти 20%. То есть московские продавцы первичного жилья достаточно подвижны и быстро реагируют на внешние изменения.

Какие квартиры предлагаются чаще всего 

Анализ витрины объявлений показал, что параметры квартир, которые продаются по переуступке, не сильно отличаются от тех, что предлагают застройщики. В обоих случаях наибольшее количество объявлений (около 80%) относятся к малогабаритному жилью.

Площади выставленных на продажу квартир также близки, особенно в случае малогабаритного жилья (менее 2-х комнат).

Значимые различия проявляются лишь в сегменте крупногабаритных квартир (более 4-х комнат) — медианная площадь многокомнатного жилья, выставленного на продажу по переуступке (105 кв. м), значительно превышает показатель по первичному рынку (93 кв. м).

Эксперты Домклик связывают столь существенные расхождения с деятельностью инвесторов и компаний-перекупщиков, которые на раннем этапе выкупают лоты с не самыми распространенными характеристиками (большая площадь, наличие нескольких уровней) и, когда такие квартиры заканчиваются у девелопера, перепродают их по более высокой стоимости.

Как дешевле купить квартиру: у застройщика или по переуступке

На московском рынке недвижимости лидерами по количеству объявлений о продаже по переуступке стали следующие жилые комплексы:

Из таблицы видно, что размер скидок, предлагаемый продавцами первичного жилья, весьма разнообразен. Так, например, в ЖК «Headliner» и в ЖК «Архитектор» разница в стоимости квадратного метра по договору переуступки и по начальному договору ДДУ превышает 15%. В ЖК «Сидней Сити», «Сити Бэй», «Шагал» и доме «Достижение» скидка составляет около 10%. А в ЖК «Скандинавия», «Южные Сады» и «Новое Внуково» она отсутствует.

На рынке Подмосковья ситуация схожая: скидка также варьируется от 0 до 20%.

Наибольшая разница в стоимости квадратного метра фиксируется в ЖК «Римский», «Датский Квартал», «1-й Лермонтовский», «Равновесие»: размер скидки составляет 23%, 20%, 19% и 17%, соответственно.

В ЖК «Прибрежный парк», «Южная Битца», «Дом-Мегалит в Королёве», «Спутник» средний размер скидки находится в пределах 2–5%. В ЖК «Первый квартал» скидок нет.

Читайте также: На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке

Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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