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«Инград» запускает ипотеку с платежом 2024 рубля на базе программы Сбера

Дата публикации: 16 апр 2024
«Инград» запускает ипотеку с платежом 2024 рубля на базе программы Сбера

Застройщик «Инград» запустил новую программу для клиентов на базе ипотеки траншами СберБанка. До конца 2024 года при первоначальном взносе от 20,24% ежемесячный платёж по ипотеке клиента составит всего 2024 рубля. Если досрочное погашение ипотеки не планируется к 1 января 2025 года, ежемесячный платёж будет скорректирован в рамках выбранной ипотечной программы.

Максимальный срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 100 млн руб.

Новое предложение от «Инграда» совместимо с базовыми и льготными программами ипотеки: «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT».

Программа запущена только для строящихся проектов компании — INJOY в Войковском районе на севере Москвы, FORIVER на Симоновской набережной, «Филатов Луг» в Новой Москве, «Белый GRAD» и «Новое Медведково» в Мытищах, «Одинград. Квартал Семейный» в Одинцово и «Новое Пушкино» в подмосковном Пушкино.

Читайте также: Ипотека траншами: как работает траншевая ипотека в Сбере и почему это выгодно

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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