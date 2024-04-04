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Домклик упростил процесс получения статуса «Проверено в Росреестре» в объявлениях о продаже квартир
Дата публикации: 04 апр 2024
Домклик упростил способ получения значка «Проверено в Росреестре» в объявлениях о продаже квартир на вторичном рынке. Об этом сообщил Дмитрий Чернов, исполнительный директор «Домклик», на конференции Domclick Digital Day в Сочи.
Наличие отметки означает, что право собственности на продаваемый объект подтверждено, а объявление опубликовано с согласия владельца.
Теперь продавцу достаточно ввести кадастровый номер объекта в специальном поле в настройках (при размещении или после) — система проверит его автоматически. После этого отметка «Проверено в Росреестре» появляется в поисковой выдаче и карточке объявления.
Ранее право собственности нужно было подтверждать через Госуслуги.
Что даёт наличие значка
Для покупателей
- Потенциальные покупатели смогут видеть специальный блок с данными по квартире из Росреестра и информацию о расхождении, если таковое есть. Домклик проверит реальность квартиры и соответствие указанных в объявлении характеристик. Это позволит сделать более прозрачным поиск жилья для покупателей.
- Клиенты могут быстрее найти надежное жилье — объявления, отмеченные статусом «Проверено в Росреестре», автоматически поднимаются выше в поисковой выдаче.
Для продавцов
- Продавец же с помощью отметки сможет повысить доверие к себе и увеличит количество просмотров и звонков.
- Кроме того, проверив свой объект заранее в Росреестре, продавец сможет ускорить процесс проведения сделки: когда объект отправится на одобрение, не нужно будет тратить время на подтверждение права собственности.
- Домклик сохранит объявление с проверенным объектом, даже если у него появятся копии.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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