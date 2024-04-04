Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
7K

Домклик упростил процесс получения статуса «Проверено в Росреестре» в объявлениях о продаже квартир

Дата публикации: 04 апр 2024
Домклик упростил процесс получения статуса «Проверено в Росреестре» в объявлениях о продаже квартир

Домклик упростил способ получения значка «Проверено в Росреестре» в объявлениях о продаже квартир на вторичном рынке. Об этом сообщил Дмитрий Чернов, исполнительный директор «Домклик», на конференции Domclick Digital Day в Сочи.

Наличие отметки означает, что право собственности на продаваемый объект подтверждено, а объявление опубликовано с согласия владельца.

Теперь продавцу достаточно ввести кадастровый номер объекта в специальном поле в настройках (при размещении или после) — система проверит его автоматически. После этого отметка «Проверено в Росреестре» появляется в поисковой выдаче и карточке объявления.

Ранее право собственности нужно было подтверждать через Госуслуги.

Что даёт наличие значка 

Для покупателей

  • Потенциальные покупатели смогут видеть специальный блок с данными по квартире из Росреестра и информацию о расхождении, если таковое есть. Домклик проверит реальность квартиры и соответствие указанных в объявлении характеристик. Это позволит сделать более прозрачным поиск жилья для покупателей.
  • Клиенты могут быстрее найти надежное жилье — объявления, отмеченные статусом «Проверено в Росреестре», автоматически поднимаются выше в поисковой выдаче. 

Для продавцов

  • Продавец же с помощью отметки сможет повысить доверие к себе и увеличит количество просмотров и звонков.
  • Кроме того, проверив свой объект заранее в Росреестре, продавец сможет ускорить процесс проведения сделки: когда объект отправится на одобрение, не нужно будет тратить время на подтверждение права собственности.
  • Домклик сохранит объявление с проверенным объектом, даже если у него появятся копии. 

Читайте также: Как получить значок «Скидка 0,3%» на свои объявления

Новости
Новости для профи
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как ускорить выход на сделку: рекомендации партнёрам
47K
Что делать с объявлением на Домклик, когда появился покупатель
19K
Документы БТИ на Домклик — уникальная возможность для партнёров
3K
Как увеличить число сделок и получать преимущества на Домклик с помощью новой подписки
20K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
884
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал