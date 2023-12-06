Герман Греф заявил, что «пузыря» на рынке ипотеки нет
Сбербанк не наблюдает возникновения «ипотечного пузыря» на рынке жилья в России. Об этом заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Что касается ипотеки, мы выпустили специальный отчет. Мы посмотрели, есть ли «пузырь» на рынке ипотеки. Мы его не видим.
По словам Грефа, критических ситуаций на рынке ипотеки не предвидится. Он также отметил, что нередко «пузырем» называют разницу между ценами на «первичку» и «вторичку». Например, на столичном рынке недвижимости она составляет 36-37%. Греф объяснил это наличием субсидированной ипотеки на новостройки от государства.
«Как только этот механизм с рынка уйдет, я думаю, что эта дифференциация, скорее всего, снизится до рыночного реального минимума: либо она будет равна нулю, либо в районе 7-8%, не больше», — считает Президент Сбербанка.
Чуть раньше заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв сообщил, что ставки по ипотеке в кредитной организации в ближайшее время повышать не будут.