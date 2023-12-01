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Частичное досрочное погашение ипотеки: инструкция

Ипотека
01 дек 2023
89K
Частичное досрочное погашение ипотеки: инструкция
Содержание

Большинство ипотечных клиентов стремятся закрыть кредит как можно раньше. Погасить ипотеку досрочно и полностью — дело нелегкое, но снизить финансовую нагрузку может практически каждый. Для этого есть частичное досрочное погашение ипотеки, которое позволяет уменьшить срок кредита или сумму ежемесячного платежа.

Подробно о частичном досрочном погашении ипотеки с примерами мы писали ранее. Сейчас разберемся, как погасить ипотеку Сбера досрочно на Домклик.

Что такое частичное досрочное погашение ипотеки

Для начала кратко напомним, что такое частичное досрочное погашение ипотеки.

Это сумма, которую вы вносите плюсом к ежемесячному платежу. При частичном досрочном погашении есть две цели: сократить срок кредита или сумму ежемесячного платежа. Если сумма, которую вы отдаете за ипотеку каждый месяц, для вас комфортная, выбирайте сокращение срока кредита. Если вы хотите снизить финансовую нагрузку, выбирайте уменьшение суммы.

Когда лучше делать досрочное погашение

Досрочно погашать ипотеку выгоднее в первые годы после получения ипотеки, когда проценты составляют большую часть ежемесячного платежа. В конце срока кредита экономия уже не будет такой ощутимой, поскольку основной долг будет меньше, как и сумма процентов.

Совершить досрочное погашение — полное или частичное — можно в любой момент, начиная со второго дня от выдачи кредита. Самый выгодный день — плановая дата платежа и несколько дней после этой даты.

Как частично досрочно погасить ипотеку Сбера онлайн

Теперь переходим к инструкции. Если ваша ипотека в Сбербанке, досрочно погасить ипотеку можно в приложении СбербанкОнлайн. Для этого:

  1. Войдите в приложение СбербанкОнлайн и перейдите в раздел «Кредиты» внизу экрана
  2. Выберите ипотечный кредит, который хотите закрыть → нажмите на кнопку «Погасить досрочно» → выберите в списке «Уменьшение ежемесячного платежа» или «Уменьшение срока кредита»
  3. Убедитесь, что на счёте списания есть нужная сумма, введите её и подтвердите заявку

Важно: онлайн можно внести не менее 30% от суммы ежемесячного платежа. То есть, если ваш платеж — 35 000 руб., то опция будет доступна при сумме не менее 10 500 руб. Минимальная сумма, которую вам нужно внести, рассчитается автоматически и отобразится на экране.

Посмотрите все этапы в галерее ↓

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Ваш новый график платежей сформируется автоматически после списания платежа. Его вы можете посмотреть в разделе своего ипотечного кредита, во вкладке «График».

Можно ли внести любую сумму при частичном досрочном погашении

Да, вы можете внести комфортную для вас сумму в счет частичного досрочного погашения ипотеки, но только в офисах Сбербанка. Просто придите в любой удобный вам территориально офис Сбера с паспортом и обратитесь к менеджерам.

Как рассчитать выгоду от частичного досрочного погашения ипотеки

Для удобства клиентов в личном кабинете Домклик есть возможность рассчитать досрочное погашение ипотеки.

  1. Войдите в свой личный кабинет в мобильном приложении или веб-версии Домклик
  2. Перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки», здесь выберите «Моя ипотека»
  3. Внизу экрана будет вкладка «Рассчитайте досрочное пошагение». Кликните на «Рассчитать» → «Добавить досрочное погашение»

Дальше откроется калькулятор. Введите сумму, нужные вам параметры и сохраните. Готово: теперь вы можете увидеть итоговую сумму, посмотреть, как изменится и распределится ваш платеж — сколько пойдет на основной долг, сколько на проценты.

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Как заранее посмотреть новый график платежей

Воспользовавшись функцией, описанной выше.

Просто рассчитайте выгоду, следуя описанной инструкции, и пролистните ниже. Здесь вы увидите вкладку «График платежей в таблице».

Частичное досрочное погашение ипотеки на Домклик: инструкция №1

Инструкция
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