«Господдержка» стала самой популярной программой льготной ипотеки в мае 2023 года
Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок СберБанка за май 2023 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки пользуются наибольшей популярностью у россиян.
Самой востребованной стала программа «Господдержка», которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 7,3%.
Спрос россиян на льготные программы ипотечного кредитования продолжает бить рекорды. Так, в мае было выдано более 41,5 тыс. кредитов, что на 10,3% больше по сравнению с показателем апреля, и на 0,5% больше марта 2022 года (предыдущий рекорд).
«Усиление спроса на льготную ипотеку, в первую очередь, объясняется большим количеством выдач по программе «Господдержка»: в мае прирост составил почти 15% по отношению к апрелю. Для сравнения, число выдач по Семейной ипотеке выросло более чем на 6%.
В результате доля «Господдержки» в общей структуре кредитов впервые с февраля превысила процент выдач по Семейной ипотеке — 18% против 17%.
Причина таких изменений в том, что в разгар весенне-летнего сезона существенно выросла востребованность кредитования ИЖС, где доля «Господдержки» традиционно выше».
По сравнению с апрелем, в мае наибольшая доля «Господдержки» зафиксирована не только в обеих столицах, но также в удаленных субъектах России — в Республике Адыгея (29,7%), Санкт-Петербурге (28,9%), Республике Тыва (25,3%) и в Москве (24,8%).
Семейная ипотека также остается популярной среди заемщиков. Наибольший процент сделок по программе зафиксирован в Республике Хакасия (34,5%), Республике Адыгея (27,6%) и Пензенской области (27,4%).
По IT-ипотеке процент от общего числа сделок остался на уровне 1,1%, в то время как прирост абсолютного значения составил 4,7%. Стоит отметить, что в список регионов с наибольшей долей IT-ипотеки все чаще входят регионы Центрального федерального округа. Так, в мае первое место заняла Ярославская область (4%), а за ней следуют Москва (3,7%) и Костромская область (2,7%). Санкт-Петербург переместился на четвертую строчку.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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