Госдума приняла закон о запрете менять управляющую компанию чаще одного раза в год
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, который запрещает менять управляющую компанию (УК), обслуживающую многоквартирный дом, чаще одного раза в год. Авторы закона считают, что новые изменения в законодательстве помогут снизить недобросовестную конкуренцию в сфере управления многоквартирными домами в России.
Изменения вносятся в ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса. В них, в частности, говорится, что собственники в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения договора.
В поправках также уточняется, что ограничения не будут действовать в ситуациях, когда управляющая компания не выполняет условия договора управления, а также при изменении способа управления многоквартирным домом.
По мнению авторов закона, он поможет «планировать работы и услуги по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома и максимально сконцентрироваться на управлении, а не борьбе с конкурентами». Напомним, по действующим пока правилам менять УК можно в любой момент на общем собрании собственников жилья.
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