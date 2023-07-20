Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Госдума приняла закон о запрете менять управляющую компанию чаще одного раза в год

Дата публикации: 20 июл 2023
Госдума приняла закон о запрете менять управляющую компанию чаще одного раза в год

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, который запрещает менять управляющую компанию (УК), обслуживающую многоквартирный дом, чаще одного раза в год. Авторы закона считают, что новые изменения в законодательстве помогут снизить недобросовестную конкуренцию в сфере управления многоквартирными домами в России.

Изменения вносятся в ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса. В них, в частности, говорится, что собственники в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения договора.

В поправках также уточняется, что ограничения не будут действовать в ситуациях, когда управляющая компания не выполняет условия договора управления, а также при изменении способа управления многоквартирным домом.

По мнению авторов закона, он поможет «планировать работы и услуги по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома и максимально сконцентрироваться на управлении, а не борьбе с конкурентами». Напомним, по действующим пока правилам менять УК можно в любой момент на общем собрании собственников жилья.

Читайте также: В Госдуме принят закон о правах владельцев гаражей.

Новости
Коммунальные услуги
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Сбер снизил ипотечные ставки до конца лета, в Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям — главное за неделю
112K
Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%
24K
В России хотят ввести классификацию глэмпингов
1K
В Госдуме предложили вывести льготные семьи в отдельную программу обеспечения жильем
4K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
844
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал