Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
4K

В Госдуме предложили вывести льготные семьи в отдельную программу обеспечения жильем

Дата публикации: 12 июл 2023
В Госдуме предложили вывести льготные семьи в отдельную программу обеспечения жильем

Депутат Госудмы Ксения Горячева от партии «Новые люди» обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с инициативой отнести льготные семьи в отдельную программу обеспечения жильём. Такое же обращение Горячева направила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

В обращении отмечается, что в некоторых регионах льготные семьи сталкиваются с трудностями в доступе к субсидированию из-за приоритетной поддержки многодетных семей. 

«Мы предлагаем…Введения квотирования льготных семей в размере не более 50% от общей численности семей или выделения в отдельную подпрограмму обеспечения жильем многодетных семей», — говорится в документе.

Глава комитета партии «Новые люди» по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей Кира Скрипаль отмечает, что в ряде регионов очередь до льготных семей просто не доходит. 

«Программу обеспечения жильем молодых семей в ряде регионов в пору назвать программой обеспечения жильем молодых многодетных семей, так как до обычных семей очередь просто не доходит из-за большого количества участников. Мы понимаем важность решения жилищного вопроса для молодых семей всех категорий, поэтому предлагаем выделить подпрограмму для льготных категорий семей», — говорит Скрипаль.

Вместе с тем в документе предлагается на 5 лет после достижения 35 лет продлить срок участия в программе для семей, состоящих в программе 5 лет и более. 

Семьи, находящиеся в очереди на субсидирование, опасаются того, что не успеют получить эту меру поддержки и будут исключены из программы по достижению 35 лет.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям с детьми после 10 лет брака.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как, кому и когда передать первый взнос по ипотеке
47K
Как получить региональный материнский капитал
125K
Как молодому человеку или девушке снять квартиру и съехать от родителей
3K
Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше?
2M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
26
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
855
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал