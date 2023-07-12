В Госдуме предложили вывести льготные семьи в отдельную программу обеспечения жильем
Депутат Госудмы Ксения Горячева от партии «Новые люди» обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с инициативой отнести льготные семьи в отдельную программу обеспечения жильём. Такое же обращение Горячева направила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.
В обращении отмечается, что в некоторых регионах льготные семьи сталкиваются с трудностями в доступе к субсидированию из-за приоритетной поддержки многодетных семей.
«Мы предлагаем…Введения квотирования льготных семей в размере не более 50% от общей численности семей или выделения в отдельную подпрограмму обеспечения жильем многодетных семей», — говорится в документе.
Глава комитета партии «Новые люди» по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей Кира Скрипаль отмечает, что в ряде регионов очередь до льготных семей просто не доходит.
«Программу обеспечения жильем молодых семей в ряде регионов в пору назвать программой обеспечения жильем молодых многодетных семей, так как до обычных семей очередь просто не доходит из-за большого количества участников. Мы понимаем важность решения жилищного вопроса для молодых семей всех категорий, поэтому предлагаем выделить подпрограмму для льготных категорий семей», — говорит Скрипаль.
Вместе с тем в документе предлагается на 5 лет после достижения 35 лет продлить срок участия в программе для семей, состоящих в программе 5 лет и более.
Семьи, находящиеся в очереди на субсидирование, опасаются того, что не успеют получить эту меру поддержки и будут исключены из программы по достижению 35 лет.
Ранее в Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям с детьми после 10 лет брака.