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В России хотят ввести классификацию глэмпингов

Дата публикации: 18 июл 2023
В России хотят ввести классификацию глэмпингов

В Госдуме предложили добавить понятие «модульный отель» в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект подготовил зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Сейчас под определение «модульный отель» подходят глэмпинги — комфортабельное жильё, предназначенное для отдыха на природе.

Законопроект предполагает, что под такими отелями будут пониматься огороженные территории с контролируемым доступом и расположенными на них некапитальными строениями, где предоставляют услуги временного размещения и обеспечения временного проживания.

Автор законопроекта предлагает ввести сначала добровольную, а потом и обязательную классификацию таких объектов. По его словам, это позволит туристам заранее оценить качество предоставляемых услуг в той или иной локации.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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