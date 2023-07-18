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Новости
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Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

Дата публикации: 18 июл 2023
Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

С 18 июля Сбер снижает минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека на новостройку» с 15 до 10%. До такого же размера будет снижен первоначальный взнос при оформлении ипотеки на вторичное жильё или новостройку без подтверждения дохода и занятости.

Изменения коснутся всех клиентов, в том числе самозанятых.

«Первоначальный взнос по ипотеке — один из ключевых факторов, который влияет на возможности людей улучшить жилищные условия. Особенно важно, чтобы он был доступным и посильным в популярных ипотечных программах. Теперь все клиенты Сбера, в том числе самозанятые, смогут взять ипотеку с минимальным взносом в размере 10%. Это позволит ещё большему количеству россиян успешно решить жилищный вопрос».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

По данным Домклик, в июне 2023 года Сбер выдал 111 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 364 млрд рублей. Это рекордный показатель с начала года.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на Домклик.

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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