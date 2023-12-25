Главные события рынка недвижимости в 2023 году
В 2023 году выдачи ипотечных кредитов на ИЖС достигли рекордных значений за всю историю российского рынка, Центробанк пять раз повышал ключевую ставку и ввёл ограничения на «околонулевую» ипотеку от застройщиков. Также в уходящем году неоднократно менялись условия льготных ипотечных программ.
Что произошло в сфере недвижимости и ипотеки в России — подводим итоги 2023 года вместе с экспертами.
Изменение условий льготной ипотеки
Расширение Семейной и IT-ипотеки
Действие программы «Семейная ипотека» распространили на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.
Сейчас кредит по ставке от 6% предоставляется семьям:
- С одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет
- В которых есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года
Родители и дети должны быть гражданами России. Ставка — от 6%, по программе можно купить готовое или строящееся жильё, построить дом. Главное условие — новое жильё нужно покупать у юрлица или ИП.
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Также в 2023 году Правительство России упростило условия льготной ипотеки для IT — были расширены возрастные рамки для заёмщиков, а также смягчены требования к доходу IT-специалистов.
Повышение первого взноса и снижение суммы по льготной ипотеке
В сентябре 2023 года российские банки, в том числе Сбербанк, повысили минимальный размер первоначального взноса по льготным программам ипотеки с 15% до 20% согласно постановлению Правительства России. Изменения коснулись таких программ, как «Семейная ипотека», «Господдержка», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека», Сельская ипотека (приём заявок сейчас не ведётся).
С 23 декабря в связи со вступлением в силу постановления Правительства России Сбербанк повысил первоначальный взнос по программе «Господдержка» до 30%. Максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов РФ — 6 млн рублей.
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Увеличение первоначального взноса по ипотечной программе «Господдержка» до 30% в декабре этого года усложнит покупательскую способность, но спрос на жильё в новостройках и загородную недвижимость по-прежнему остаётся стабильным.
Также с 23 декабря 2023 было введено правило однократности выдачи льготной ипотеки в одни руки.
Рост ключевой ставки
В 2023 году Банк России на фоне усиления инфляционного давления изменил вектор денежно-кредитной политики. Регулятор повышал ставку пять раз подряд:
- 21 июля — на 100 б.п., с 7,5 до 8,5%
- 15 августа — на 350 б.п., до 12%
- 15 сентября — на 100 б.п., до 13%
- 27 октября — на 200 б.п., до 15%
- 15 декабря — на 100 б.п., до 16%
На фоне роста ключевой ставки банки повысили ставки по базовым ипотечным программам. Например, в Сбере минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье в декабре составила 15,6%.
При этом ставки по льготным ипотечным программам остались без изменений.
Сведения ЕГРН перестали быть публичными
С 1 марта 2023 года в выписках из ЕГРН больше не отображаются персональные данные собственников жилья.
Получить выписку в прежнем формате теперь может только владелец объекта или его представитель, а также ряд других лиц, определённых законом. Это сделано в целях безопасного использования личной информации.
Остальные могут получить выписку с данными о собственнике только с его согласия.
Такой документ нужно заказывать при проведении любых операций с недвижимостью.
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Рост спроса на ИЖС
Спрос на загородное строительство в 2023 году увеличивался рекордными темпами. По итогам года общий объём выдач Сбербанка на ИЖС достиг 450 млрд рублей — это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году.
По мнению аналитиков Домклик, приток спроса на рынок ИЖС объясняется ценовой доступностью строящегося жилого дома по сравнению с первичным и вторичным жильем. Кроме того, востребованность индивидуального строительства связана с возможностью оформить ипотеку по льготным программам: например, в октябре 2023 года их доля в выдачах на ИЖС практически достигла 100%.
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Ограничения ЦБ по околонулевой ипотеке от застройщика
В мае Центробанк России ввел ограничения на ипотеку от застройщика с низкими ставками. Как пояснял регулятор, ставки по ипотеке вплоть до 0,1% предлагаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Затем эту разницу застройщик в виде комиссии платит банку, чтобы компенсировать выпадающие доходы.
Такие программы несут риски для людей и банков, искажают общую статистику и мешают принятию взвешенных решений, пояснил регулятор.
Также в течение года регулятор неоднократно повышал надбавки к коэффициентам риска. Они учитывают завышение стоимости квартир при покупке жилья в ипотеку и помогают банкам накопить капитал для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.
Ожидается, что такие меры приведут к более сбалансированным темпам роста ипотеки.
Запустилась Арктическая ипотека
В ноябре 2023 года по поручению президента начала действовать новая льготная программа — Арктическая ипотека. Приём заявок в Сбере открыт с 29 ноября.
Как сообщали в правительстве, программа будет действовать по аналогии с Дальневосточной ипотекой: кредит можно взять по ставке — 2% годовых, на сумму — до 6 млн рублей, со сроком кредита — до 20 лет.
С 23 декабря 2023 года Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по программам Даьневосточной и Арктической ипотеки — с 6 до 9 млн рублей для покупки недвижимости на первичном рынке или строительства дома. Площадь этих объектов должна быть больше 60 кв. м.
По программе можно приобрести жильё на территории Арктических зон, куда входят 9 регионов: Мурманская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Карелия, Коми, Республика Саха Якутия, Красноярский край и Архангельская область.
Предполагается, что Арктическая ипотека будет действовать до 1 января 2030 года.