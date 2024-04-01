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Сбербанк и DOGMA предлагают новые условия льготного кредитования

Дата публикации: 01 апр 2024
Сбербанк и DOGMA предлагают новые условия льготного кредитования

Сбербанк отказался от обязательного взимания комиссий с застройщиков-партнеров при выдаче льготной ипотеки на Домклик. Новые условия действуют для зарплатных клиентов банка и девелоперов, которые находятся на проектном финансировании банка. 

Изменения вступили в силу с 28 марта, с 4 апреля меры будут расширены. При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента. 

Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке. Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Нововведения будут действовать для всех проектов DOGMA. В настоящее время девелопер возводит более 1,6 млн квадратных метров жилья в Краснодарском крае и Московской области — это жилые комплексы «Самолет», DOGMA PARK, «Рекорд 2», «Парк Победы 2», проект EVO в Реутове. 

Отмена банками комиссий по льготной ипотеке — это один из шагов к восстановлению рынка. Такие изменения положительно отразятся на увеличении доли ипотеки. Чтобы сохранить доступность ипотечных программ с низкими ставками для жителей страны, уже сейчас наша команда готовит для своих клиентов привлекательное предложение от банков, которые применили данные условия по субсидированию.

Фото эксперта
Павел Петров
директор коммерческого департамента DOGMA

Ранее Сбер снизил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании. Для девелоперов, которые используют комплексный продукт банка, субсидирование отменили полностью.

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Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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