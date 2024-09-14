Гарантию на загородные дома хотят уменьшить до трёх лет
Федерация индивидуального жилищного строительства (ИЖС) России попросила правительство сократить гарантийный срок на загородные дома, которые строятся подрядчиками. Такую инициативу члены федерации направили в Минстрой.
Ранее в России сократили срок действия гарантии на квартиру в новостройке с пяти лет до трех. В этот срок застройщик обязан устранить обнаруженные недостатки. Кроме того, уменьшился размер штрафа, который девелоперы платят от суммы, присужденной к выплате дольщику за нарушение договора. Такие же изменения предлагают распространить на ИЖС.
Как отмечают авторы инициативы, в последнее время участились случаи недобросовестного поведения заказчиков. Как правило, они затягивают сроки подписания необходимых документов, отказываются подписывать акт приема-передачи по необоснованным причинам и предъявляют подрядчикам безосновательные претензии.
«Это существенно замедляет процесс ввода жилья в эксплуатацию. Застройщики зачастую вынуждены уступать, фиксируя убытки, поскольку обращение в суд может привести к риску отзыва аккредитации в банке. Возможности защиты прав застройщиков перед заказчиками в рамках Закона "О защите прав потребителей" остаются ограниченными», — уточнили авторы инициативы в своём обращении.
Новый закон о сокращении гарантийного срока распространяется на долевое строительство, которое тоже используется на загородном рынке. Однако изменения не учли строительство домов подрядными организациями, из-за чего в регулировании возникло противоречие, пояснила адвокат в сфере недвижимости Анастасия Поликыржа в комментарии для «Российской газеты».
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Могу поделиться своим опытом подрядчика который в дом клик! подрядчик забрал первый транш на строительство по ипотеке и пропал, не понимаю какую гарантию мне дает банк за такого аккредитованного подрядчика в связи с сложившейся ситуации… на данный момент я обратилась в суд , что бы вернуть деньги за которые я плачу ипотеку
Наталья И.здравствуйте! Понимаем ваши переживания, ситуация неприятная.
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Давайте массово установим в спальных районах автоматизированные системы контроля шума. Я устал от ежедневно грохочущих тракторов, якобы что-то поливающих, а на деле - загрязняющих как атмосферу так и припаркованные вдоль домов автомобили
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Всё для «людей» 🤦🏽♀️
Яна Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.