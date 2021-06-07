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Недвижимость
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Приемка квартиры в новостройке: главные правила

Дата публикации: 07 июн 2021
Приемка квартиры в новостройке: главные правила

Дольщики с нетерпением ждут приемку своей новой квартиры, и чем ближе заветный день, тем больше вопросов и волнений: как узнать, что началась приемка, как записаться и что брать с собой.

Строительная компания «КВС» подготовила подробную инструкцию для будущих новоселов.

Партнерский материал

Когда и как записаться на приемку 

Следите за новостями застройщика, чтобы не пропустить запись на приемку. Передача квартир начинается после того, как дом прошел госкомиссию и был введен в эксплуатацию. Как правило, это происходит примерно за полгода до крайнего срока выдачи ключей, указанного в ДДУ.

Компания «КВС» публикует все важные новости на сайте, а также в своих аккаунтах в социальных сетях. О завершении строительства и начале записи на приемку дольщикам также сообщают по СМС и официальным письмом-уведомлением. Запись на осмотр происходит через личный кабинет на сайте или по телефону. Между записью и самой приемкой обычно проходит две-три недели, поэтому у дольщиков есть достаточно времени для подготовки.

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»

Как подготовиться к приемке

Соберите документы — ДДУ и паспорта всех дольщиков. Если один из них не сможет присутствовать на осмотре, необходимо оформить доверенность на представителя или другого дольщика. Нотариально заверенные оригинал и копию документа нужно будет взять на приемку.

Также подготовьте ручку, пару листов бумаги и планшет, чтобы было удобно делать записи и пометки. Обязательно возьмите зарядное устройство для телефона, чтобы проверить работу всех розеток.

Помните о том, что на момент приема квартиры ваши обязательства по ДДУ должны быть выполнены в полном объеме.

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Как принимать квартиру

Приходите строго к назначенному времени или чуть раньше: в случае опоздания у вас будет меньше времени на осмотр. Чтобы не упустить ничего важного, проверяйте все элементы и системы последовательно.

Во время приемки квартир в домах «КВС» дольщиков всегда сопровождают технические специалисты компании. Они помогают проводить осмотр и подсказывают, на что обратить внимание.

Начать можно с электрики: включите свет во всех помещениях и протестируйте работу каждой розетки с помощью зарядного устройства.  Не забудьте заглянуть в щиток: каждый автомат должен быть подписан. Затем перейдите к сантехнике: откройте кран и убедитесь, что напор достаточно сильный, регулировка плавная, а вода уходит хорошо. Посмотрите, нет ли на раковине, ванне и унитазе сколов и следов от подтеков воды.

Следующий шаг — проверка окон и балконных дверей. Убедитесь, что все створки открываются и хорошо регулируются. Затем осмотрите двери, полы и стены: там не должно быть косметических дефектов — царапин, сколов  и пятен.

Когда подписывать акт приема-передачи

После осмотра у вас есть три возможных варианта действий:

✅ Вариант первый — принять квартиру. В этом случае вы подписываете АПП (акт приема-передачи) и получаете заветные ключи. Именно так поступает большинство клиентов «КВС». Мелкие недостатки специалисты устраняют прямо на месте: для этого на каждом объекте дежурит бригада.

После подписания АПП специалисты управляющей компании выдают клиенту «пакет новосела»: справочник жителя, инструкцию по эксплуатации, паспорта приборов учета и т.д.

✅ Вариант второй — отложить подписание АПП. В этом случае застройщик устранит замечания в течение 45 дней и пригласит на повторный осмотр.

✅ Вариант третий — принять квартиру с замечаниями. Это отличный компромисс для тех, кто нашел недостатки, но хочет принять квартиру: например, чтобы быстрее съехать со съемного жилья или начать оформление прописки. В этом случае подписывается АПП и смотровая справка, где указаны замечания.

Что делать после приемки

Первым делом — отметить это радостное событие! Затем начинайте подготовку к долгожданному переезду: продумайте расстановку мебели, стиль интерьера и наполнение. Чтобы сэкономить силы и время, можно приобрести сразу весь комплект мебели и техники. Например, компания «КВС» предлагает покупателям квартир меблировку от двух надежных компаний-партнеров. 

Другая важная и ответственная задача после приемки — оформление права собственности. Это стоит сделать в том же календарном году, чтобы быстрее получить  налоговый вычет. 

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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