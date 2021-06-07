Приемка квартиры в новостройке: главные правила
Дольщики с нетерпением ждут приемку своей новой квартиры, и чем ближе заветный день, тем больше вопросов и волнений: как узнать, что началась приемка, как записаться и что брать с собой.
Строительная компания «КВС» подготовила подробную инструкцию для будущих новоселов.
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Когда и как записаться на приемку
Следите за новостями застройщика, чтобы не пропустить запись на приемку. Передача квартир начинается после того, как дом прошел госкомиссию и был введен в эксплуатацию. Как правило, это происходит примерно за полгода до крайнего срока выдачи ключей, указанного в ДДУ.
Компания «КВС» публикует все важные новости на сайте, а также в своих аккаунтах в социальных сетях. О завершении строительства и начале записи на приемку дольщикам также сообщают по СМС и официальным письмом-уведомлением. Запись на осмотр происходит через личный кабинет на сайте или по телефону. Между записью и самой приемкой обычно проходит две-три недели, поэтому у дольщиков есть достаточно времени для подготовки.
Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»
Как подготовиться к приемке
Соберите документы — ДДУ и паспорта всех дольщиков. Если один из них не сможет присутствовать на осмотре, необходимо оформить доверенность на представителя или другого дольщика. Нотариально заверенные оригинал и копию документа нужно будет взять на приемку.
Также подготовьте ручку, пару листов бумаги и планшет, чтобы было удобно делать записи и пометки. Обязательно возьмите зарядное устройство для телефона, чтобы проверить работу всех розеток.
Помните о том, что на момент приема квартиры ваши обязательства по ДДУ должны быть выполнены в полном объеме.
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Как принимать квартиру
Приходите строго к назначенному времени или чуть раньше: в случае опоздания у вас будет меньше времени на осмотр. Чтобы не упустить ничего важного, проверяйте все элементы и системы последовательно.
Во время приемки квартир в домах «КВС» дольщиков всегда сопровождают технические специалисты компании. Они помогают проводить осмотр и подсказывают, на что обратить внимание.
Начать можно с электрики: включите свет во всех помещениях и протестируйте работу каждой розетки с помощью зарядного устройства. Не забудьте заглянуть в щиток: каждый автомат должен быть подписан. Затем перейдите к сантехнике: откройте кран и убедитесь, что напор достаточно сильный, регулировка плавная, а вода уходит хорошо. Посмотрите, нет ли на раковине, ванне и унитазе сколов и следов от подтеков воды.
Следующий шаг — проверка окон и балконных дверей. Убедитесь, что все створки открываются и хорошо регулируются. Затем осмотрите двери, полы и стены: там не должно быть косметических дефектов — царапин, сколов и пятен.
Когда подписывать акт приема-передачи
После осмотра у вас есть три возможных варианта действий:
✅ Вариант первый — принять квартиру. В этом случае вы подписываете АПП (акт приема-передачи) и получаете заветные ключи. Именно так поступает большинство клиентов «КВС». Мелкие недостатки специалисты устраняют прямо на месте: для этого на каждом объекте дежурит бригада.
После подписания АПП специалисты управляющей компании выдают клиенту «пакет новосела»: справочник жителя, инструкцию по эксплуатации, паспорта приборов учета и т.д.
✅ Вариант второй — отложить подписание АПП. В этом случае застройщик устранит замечания в течение 45 дней и пригласит на повторный осмотр.
✅ Вариант третий — принять квартиру с замечаниями. Это отличный компромисс для тех, кто нашел недостатки, но хочет принять квартиру: например, чтобы быстрее съехать со съемного жилья или начать оформление прописки. В этом случае подписывается АПП и смотровая справка, где указаны замечания.
Что делать после приемки
Первым делом — отметить это радостное событие! Затем начинайте подготовку к долгожданному переезду: продумайте расстановку мебели, стиль интерьера и наполнение. Чтобы сэкономить силы и время, можно приобрести сразу весь комплект мебели и техники. Например, компания «КВС» предлагает покупателям квартир меблировку от двух надежных компаний-партнеров.
Другая важная и ответственная задача после приемки — оформление права собственности. Это стоит сделать в том же календарном году, чтобы быстрее получить налоговый вычет.