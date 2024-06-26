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Еще восемь станций метро откроют в Москве до конца года
Дата публикации: 26 июн 2024
Власти Москвы планируют достроить и запустить до конца 2024 года восемь станций метро. Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«Программа строительства метро в Москве продолжается. Сейчас развернуты работы на 16 станциях Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической и Кольцевой линий. При этом восемь станций мы планируем сдать и запустить до конца года», — сказал он.
По словам Загрутдинова, к осени хотят достроить станции «Потапово», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». А к концу года работы завершат еще на трех станциях Троицкой линии: «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».
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Юля Тихонова
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