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Эксперты назвали города России с самым высоким качеством жизни

Новости
Дата публикации: 26 нояб 2024
13K
Эксперты назвали города России с самым высоким качеством жизни

Москва, Грозный и Санкт-Петербург лидируют среди российских городов по уровню качества жизни в 2024 году. Таковы данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Как пишет «Российская газета», в составлении рейтинга участвуют жители крупных городов. Они оценивают различные стороны жизнедеятельности своих населенных пунктов, из чего в итоге формируется общая оценка качества жизни.

За тройкой лидеров следуют Сочи, Махачкала, Симферополь, Владикавказ, Владимир, Севастополь и Калуга. Прежде всего, по словам декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета Александра Шатилова, жители этих городов довольны ростом зарплат, количеством и ассортиментом товаров и услуг.

Самое доступное жилье, как показало исследование, в Калуге, Екатеринбурге, Мурманске, Пензе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Саратове, Хабаровске, Владимире и Омске. В своей оценке граждане опирались на соотношение цены недвижимости и размера своих доходов.

А вот наиболее хорошее медобслуживание отметили жители таких городов, как Новороссийск, Грозный, Набережные Челны, Сочи, Москва, Калининград, Кострома, Нижний Тагил, Нижневартовск и Владимир.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии1
П
Пользователь
26 нояб 2024

Я из небольшого, но отмеченного былой исторической привлекательностью города Таганрога. Город называют музеем под открытым небом. Красивые дома 18-19 веков хранят былое достоинство. В городе много было и современных предприятий. Есть несколько Вузов, но работы и перспективы развития молодежь не видит. Нет хозяина в городе уже много лет. Заводы распродают свою территорию, мест для работы все меньше. Молодежь покидает город. Хотя мы на юге, у нас растут фрукты и даже неглубокое море- Таганрогский залив. Очень хотелось бы вдохнуть в наш уютный маленький город новую современную жизнь! Конечно, мы гордимся нашими выдающимися таганрожцами А. П. Чехов, Ф. Раневская, Ф. Добронравов и другие покинули наш город в поисках успеха. Хотелось бы, чтобы наш удивительный, прекрасный город не только отдавал талантливых людей в крупные города, но и возродился для всех горожан стал родным и ценным, где можно реализовать свои цели, развиваться и расти вместе с нашим просто сказочным городом Таганрогом! Пусть свершится чудо и мой любимый Таганрог оживёт!

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