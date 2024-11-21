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Топ-10 регионов России по количеству продаж кладовых и жилых помещений: исследование

Недвижимость
Дата публикации: 21 нояб 2024
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Топ-10 регионов России по количеству продаж кладовых и жилых помещений: исследование
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Существует взаимосвязь между стоимостью квартиры и кладовки. Аналитики залоговой службы Сбера рассчитали коэффициент зависимости стоимости квартиры и кладовки в разных регионах России.

Коэффициент может быть полезен для профессиональной оценки кладового помещения, а также в том случае, если вы планируете покупку кладовки и нужен ориентир по стоимости. Умножив стоимость жилья на коэффициент ценовой зависимости, можно быстро узнать индикативную стоимость 1 кв. м кладовки.

Топ-10 регионов по количеству продаж кладовых и жилых помещений — кроме Москвы, Петербурга и их областей

Как правило, аналитика, представленная в открытых источниках, описывает взаимосвязь цен кладовок и квартир в Москве и Санкт-Петербурге, но данных по регионам нет.

Аналитики залоговой службы Сбера решили это исправить и определили зависимость цен кладовок и квартир на данных фактических продаж в 2024 году в проектах, финансируемых Сбером по всей России. В выборку попали 164 жилых комплекса в 40 регионах: 2,1 тыс. кладовок и 5,4 тыс. квартир.

Больше всего кладовок продается в Краснодарском крае. На графике выше также видно, что в топ-10 регионов по продаже жилых и кладовых помещений входит Калининградская область, Чувашская республика, Пермский край, Хабаровский край, республика Башкортостан, Иркутская, Тюменская, Свердловская области, Приморский край.

Как рассчитать стоимость кладовки в ЖК

Аналитики рассчиатли ценовую зависимость кладовок и квартир по специальной формуле. Ценовая зависимость = (медианная цена 1 кв. м кладовки) / (медианная цена 1 кв. м квартиры). Расчетные значения ценовой зависимости представлены в таблице ниже.

Таким образом, если стоимость квартиры в Калининградской области за 1 кв. м. составляет 140 000 рублей, то при коэффициенте 0,23 стоимость 1 кв. м кладовки составит 32 000 рублей.

Эксперты отмечаются также, что чем больше комнат — тем больше площадь квартиры. Следовательно, ниже отношение к стоимости кладовки.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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