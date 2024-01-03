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Эксперт рассказал, как выбрать между подходящими по цене квартирами

Дата публикации: 03 янв 2024
Эксперт рассказал, как выбрать между подходящими по цене квартирами

Как определиться между несколькими подходящими по цене квартирами? №1
Отвечает Феликс Альберт,
Эксперт по недвижимости

Для этого предлагаю вам использовать сравнительный инструмент, который позволит определить самый подходящий по совокупности параметров объект недвижимости. При помощи составленной таблицы большой объем неструктурированной информации будет представлен в удобной для анализа и сравнения форме.

Определите важные для вас характеристики

К ним можно отнести: расположение, тип дома и планировки, социальное окружение, площадь квартиры, комнат, кухни, состояние квартиры.

Ранжируйте характеристики

Выпишите характеристики в столбец и посчитайте их количество (например, 15). Поставьте напротив каждой из них цифру от 1 до 15, где цифра 15 означает наиболее важную характеристику, а цифра 1 — наименее важную. Каждую из цифр вы можете использовать только один раз. 

Теперь вы получили приоритеты по характеристикам. Так, например, расстояние до школы — для вас самая важная характеристика, и напротив нее стоит цифра 15, а этаж не самая важная — отмечена цифрой 4.

Составьте таблицу

Выстройте объекты, между которыми вы выбираете, по горизонтали над характеристиками таким образом, чтобы у вас получились столбцы.

В месте пересечения столбца с квартирой и строки с характеристикой, в получившейся ячейке, отметьте, насколько та или иная характеристика квартиры близка к идеалу именно в этой конкретной квартире.

Для этого тоже можно использовать цифры. Например, от 1 до 5, где 5 — характеристика идеальна именно в этой квартире, а 1 — далека от идеала.

Проведите финальную оценку

Умножьте место в ранжировании характеристики квартиры на оценку этой характеристики в конкретном объекте.

Например, важность расстояния дома от школы — 15, умножить на оценку, означающую, насколько именно этот дом далеко. Один дом совсем близко, тогда его оценка — 5, а второй чуть дальше, его оценка — 4. В первом случае произведение 15х5, общий балл по этой квартире составит 75, а во втором —15х4=60.

Проведите операцию со всеми ячейками. Потом сложите все получившиеся цифры в каждом столбце. Максимальная получившаяся сумма будет указывать на наиболее подходящую вам по характеристикам квартиру. Пример таблицы:

Как определиться между несколькими подходящими по цене квартирами? №2

Для тех, кто не может выбрать между несколькими понравившимися вариантами на Домклик есть cервис сравнения недвижимости — бесплатная онлайн-платформа, которая анализирует цены на квартиры с помощью машинного обучения. Алгоритм сопоставляет информацию за последние 3 месяца и сравнивает квартиру с похожими вариантами в объявлениях на Домклик и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в Сбербанке. Сервис позволяет продавцам квартир сравнить свое предложение с аналогичными и поставить справедливую цену для быстрой продажи, а покупателям — увидеть разные варианты в заданной локации и выработать аргументы для торга.

Чтобы вы ничего не забыли, в сервисе также есть чек-лист для проверки квартиры перед покупкой. Он поможет всё учесть, зафиксировать даже самые неочевидные детали и в итоге сделать правильный выбор.

Как воспользоваться сервисом сравнения недвижимости Домклик

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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