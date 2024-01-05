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Единый статус многодетных могут ввести в РФ до конца года

Дата публикации: 05 янв 2024
Единый статус многодетных могут ввести в РФ до конца года

Всероссийский статус многодетной семьи могут закрепить в законе в 2024 году. Об этом сообщил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

«Я думаю, что эта работа получила серьезный импульс новым предложением главы государства — сделать единый федеральный статус многодетной семьи. Это действительно очень важно и актуально. Я думаю, что это будет поддержано законодателями», — сказал он «РИА Новости».

Сенатор подчеркнул, что статус многодетных есть во многих регионах, но поддержку такие семьи получают разную. Она в том числе зависит от подходов и финансовых возможностей субъектов.

По словам Башкина, введение федерального статуса позволит уравнять многодетных в льготах. Он также добавил, что власти продолжат расширять социальные гарантии таких семей для укрепления их социально-экономического положения.

В конце декабря президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Он отметил, что для таких семей нужно предусмотреть льготы и гарантированную поддержку, единую во всех регионах.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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