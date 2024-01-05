Единый статус многодетных могут ввести в РФ до конца года
Всероссийский статус многодетной семьи могут закрепить в законе в 2024 году. Об этом сообщил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
«Я думаю, что эта работа получила серьезный импульс новым предложением главы государства — сделать единый федеральный статус многодетной семьи. Это действительно очень важно и актуально. Я думаю, что это будет поддержано законодателями», — сказал он «РИА Новости».
Сенатор подчеркнул, что статус многодетных есть во многих регионах, но поддержку такие семьи получают разную. Она в том числе зависит от подходов и финансовых возможностей субъектов.
По словам Башкина, введение федерального статуса позволит уравнять многодетных в льготах. Он также добавил, что власти продолжат расширять социальные гарантии таких семей для укрепления их социально-экономического положения.
В конце декабря президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Он отметил, что для таких семей нужно предусмотреть льготы и гарантированную поддержку, единую во всех регионах.