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Беспроцентную ссуду на покупку жилья хотят дать молодым многодетным семьям

Дата публикации: 14 нояб 2023
Беспроцентную ссуду на покупку жилья хотят дать молодым многодетным семьям

Молодым многодетным семьям планируют предоставить беспроцентную ссуду на приобретение жилья. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишут Известия.

«Наличие жилого помещения — одна из основных предпосылок молодых семей к рождению ребенка, наиболее востребованное социальное благо, о чем свидетельствует популярность принимаемых государством мер в этой сфере. Кроме того, согласно исследованию аналитического центра НАФИ 2019 года, для россиян, имеющих детей, одним из основных препятствий к рождению еще одного ребенка являются плохие жилищные условия (23%)», — отмечается в пояснительной записке.

Как говорится в документе, в основном молодые семьи не могут получить жилье без поддержки со стороны государства.

«Они не имеют значительных накоплений для приобретения жилых помещений, однако имеют устойчивый, в потенциале растущий доход, а также не выйдут из трудоспособного возраста достаточно продолжительное время», — уточняется в тексте.

Для улучшения ситуации один из авторов законопроекта, руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, предлагает ввести новую форму помощи молодым семьям. Речь идет о беспроцентном целевом займе и льготном кредите по ставке не более 5% годовых на покупку жилья.

«Предлагаю ввести дополнительные меры государственной поддержки молодых многодетных семей. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет. Многодетной молодой семьей предлагаю считать семью с тремя и более детьми, старший из которых не достиг возраста 18 лет. Возраст одного из родителей в молодой семье не должен превышать 35 лет», — указал он.

По его словам, сегодня главный вызов России — это проблемы демографии, решать которые необходимо, поддерживая молодые и многодетные семьи.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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