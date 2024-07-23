Доступ к сервису «Мой газ» для клиентов Сбера стал проще
Клиенты Сбербанка теперь могут быстро создать учетную запись в сервисе «Мой газ» и входить в личный кабинет без пароля. Это стало возможно благодаря интеграции в него Сбер ID.
Через сервис можно платить за газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз», им пользуются свыше 8 млн человек по всей стране. Кнопка входа по Сбер ID расположена на главной странице сайта и в приложении.
В личном кабинете сервиса «Мой газ» клиенты в том числе могут:
- просматривать информацию о лицевых счетах;
- контролировать взаиморасчеты и платежи;
- скачивать квитанции за любое время;
- подключить автоплатежи за услуги.
«АО АБ "Россия" активно развивает функционал личного кабинета "Мой газ", а также увеличивает количество безопасных способов авторизации и идентификации абонентов. Интеграция сервиса Сбер ID в личный кабинет "Мой газ" позволит удобно и быстро авторизоваться клиентам Сбера, что, без сомнения, сделает использование сервиса личного кабинета еще привлекательнее для абонентов», — отметил старший вице-президент банка «Россия» Иван Лапушкин.
Сбер ID позволяет просто и удобно входить на разные ресурсы без логина и пароля, а также открывает доступ к возможностям экосистемы Сбера.
С его помощью пользователь также получает персональные рекомендации в сервисах экосистемы Сбера на основе своих действий. Основные преимущества сервиса — скорость, удобство и безопасность.
Пользователю доступны разные способы входа: с помощью телефона и СМС или через приложение банка.
«Сбер ID — это больше, чем просто беспарольная система входа. Это доступ к огромным возможностям и перспективам. Сегодня 84 млн клиентов регулярно пользуются Сбер ID. Это удобно, быстро, просто и, самое главное, безопасно», — подчеркнул директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин.
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