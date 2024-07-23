Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
525

Доступ к сервису «Мой газ» для клиентов Сбера стал проще

Дата публикации: 23 июл 2024
Доступ к сервису «Мой газ» для клиентов Сбера стал проще

Клиенты Сбербанка теперь могут быстро создать учетную запись в сервисе «Мой газ» и входить в личный кабинет без пароля. Это стало возможно благодаря интеграции в него Сбер ID.

Через сервис можно платить за газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз», им пользуются свыше 8 млн человек по всей стране. Кнопка входа по Сбер ID расположена на главной странице сайта и в приложении.

В личном кабинете сервиса «Мой газ» клиенты в том числе могут:

  • просматривать информацию о лицевых счетах;
  • контролировать взаиморасчеты и платежи;
  • скачивать квитанции за любое время;
  • подключить автоплатежи за услуги.

«АО АБ "Россия" активно развивает функционал личного кабинета "Мой газ", а также увеличивает количество безопасных способов авторизации и идентификации абонентов. Интеграция сервиса Сбер ID в личный кабинет "Мой газ" позволит удобно и быстро авторизоваться клиентам Сбера, что, без сомнения, сделает использование сервиса личного кабинета еще привлекательнее для абонентов», — отметил старший вице-президент банка «Россия» Иван Лапушкин.

Сбер ID позволяет просто и удобно входить на разные ресурсы без логина и пароля, а также открывает доступ к возможностям экосистемы Сбера.

С его помощью пользователь также получает персональные рекомендации в сервисах экосистемы Сбера на основе своих действий. Основные преимущества сервиса — скорость, удобство и безопасность.

Пользователю доступны разные способы входа: с помощью телефона и СМС или через приложение банка.

«Сбер ID — это больше, чем просто беспарольная система входа. Это доступ к огромным возможностям и перспективам. Сегодня 84 млн клиентов регулярно пользуются Сбер ID. Это удобно, быстро, просто и, самое главное, безопасно», — подчеркнул директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин.

Материалы по теме:

Kaк yзнaть лицeвoй cчeт квapтиpы

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Замена электросчетчика в квартире: цели, сроки, нюансы
32K
Как выбрать и установить водонагреватель в квартире
7K
Проверка газового оборудования: график, что проверяют и надо ли платить
62K
В России упростили получение субсидий на оплату ЖКУ
3K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
895
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал