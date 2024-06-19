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Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24»

Дата публикации: 19 июн 2024
Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24»
Содержание

Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья Домклик24.

Собственники квартир и управляющие жилой недвижимостью могут размещать на нём свои объекты и управлять бронированием. А гостям сервис помогает быстро и безопасно подбирать удобное жильё для посуточной аренды. Об этом заявил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

Кто может сдавать и снимать жильё через Домклик24

Сейчас на Домклик24 можно размещать квартиры и апартаменты, которые находятся в России. В будущем планируется добавить другие типы объектов и расширить географию.

Сдавать в аренду жильё могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП), снимать — пока только физлица. Комиссия — 5% от выручки владельца жилья.

Домклик проводит расчёты между арендодателем и гостем и тем самым гарантирует их безопасность. Бронируя объект, арендатор вносит 100-процентную предоплату прямо на платформе, платить что-либо хозяину квартиры не придётся. Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Круглосуточная поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.

Развитие высокочастотных сервисов — важное направление работы команды Домклик. Осенью прошлого года мы запустили уникальный сервис ″Моя недвижимость″ для решения различных задач, связанных с жильём, — от переезда до сбора показаний счётчиков. А сегодня свою работу начинает Домклик24: в сервисе можно размещать объекты для сдачи в аренду и подбирать места, где остановиться. Главное преимущество Домклик24 — гарантия безопасности расчётов между арендатором и арендодателем.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Как работает Домклик24

  1. Хозяин размещает объект, указывает базовую цену за ночь и настраивает правила проживания, отмены и бронирования.
  2. Гость бронирует жильё и в этот момент оплачивает 100% стоимости аренды.
  3. Хозяин получает уведомление о бронировании и подтверждает или отменяет его. После подтверждения отменить бронирование можно только в экстренном случае через поддержку.
  4. Гость выезжает из жилья, и Домклик24 перечисляет хозяину деньги.

Найти и сдать жильё на Домклик 24

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Курс недвижимости
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Недвижимость
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии28
П
Пользователь
25 нояб 2024

Здравствуйте! Если объявление о сдаче моей квартиры уже есть на других сервисах посуточной аренды, это является препятствием для размещения объявления на Домклик24? И кто будет заключать договор с жильцом, я сама на месте?

Домклик
25 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Размещение аренды на других сервисах не является ограничением для размещения на Домклик24. Также на Домклик24 вы можете настроить синхронизацию (обмен информацией по забронированным ночам) с другими площадками, чтобы не было овербукинга .

Уточним, мы не заключаем договор, а работаем по офферте.

П
Пользователь
15 нояб 2024

Здравствуйте! 

Подскажите, пожалуйста, когда я получу SMS о том, что с моего счёта списаны средства и подтверждена бронь? Я нажала "Оплатить" Детали оплаты

4 ночи

12 765 ₽

Итого

12 765 ₽

Что произойдёт после оплаты?

Нажимая «Оплатить», вы соглашаетесь с

Домклик
15 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в службу поддержки Домклик24.

Л
Лилия Г.
12 нояб 2024

Подскажите, пожалуйста, что накрутка сверху к указанной мной цене за объект уже в опубликованном объявлении? указала 2600, висит за 2990.

И почему у вас 100 процентная предоплата, тогда как у партнеров Вы размещаете объявления с частичной предоплатой? Гостю, конечно же, будет интереснее меньше внести аванс и он выберет объявление партнера, чем мое, размещенное непосредственно на Вашем сайте

Домклик
13 нояб 2024

Лилия Г.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в службу поддержки Домклик24.

С
Светлана К.
12 нояб 2024

Добрый день!Как сделать цену в календаре по количеству гостей?

Домклик
12 нояб 2024

Светлана К.здравствуйте! Такой возможности нет. Цена устанавливается за объект.

П
Пользователь
07 нояб 2024

как узнать, получилось ли у меня зарегистрироваться и создать личный кабинет

Домклик
07 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Узнать о предоставлении доступа в личный кабинет можно из СМС от номера 900. В нём будет вся информация для входа в систему.

Как войти в личный кабинет Домклик, рассказали в статье.

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