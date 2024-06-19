Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24»
Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья Домклик24.
Собственники квартир и управляющие жилой недвижимостью могут размещать на нём свои объекты и управлять бронированием. А гостям сервис помогает быстро и безопасно подбирать удобное жильё для посуточной аренды. Об этом заявил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.
Кто может сдавать и снимать жильё через Домклик24
Сейчас на Домклик24 можно размещать квартиры и апартаменты, которые находятся в России. В будущем планируется добавить другие типы объектов и расширить географию.
Сдавать в аренду жильё могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП), снимать — пока только физлица. Комиссия — 5% от выручки владельца жилья.
Домклик проводит расчёты между арендодателем и гостем и тем самым гарантирует их безопасность. Бронируя объект, арендатор вносит 100-процентную предоплату прямо на платформе, платить что-либо хозяину квартиры не придётся. Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Круглосуточная поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.
Развитие высокочастотных сервисов — важное направление работы команды Домклик. Осенью прошлого года мы запустили уникальный сервис ″Моя недвижимость″ для решения различных задач, связанных с жильём, — от переезда до сбора показаний счётчиков. А сегодня свою работу начинает Домклик24: в сервисе можно размещать объекты для сдачи в аренду и подбирать места, где остановиться. Главное преимущество Домклик24 — гарантия безопасности расчётов между арендатором и арендодателем.
Как работает Домклик24
- Хозяин размещает объект, указывает базовую цену за ночь и настраивает правила проживания, отмены и бронирования.
- Гость бронирует жильё и в этот момент оплачивает 100% стоимости аренды.
- Хозяин получает уведомление о бронировании и подтверждает или отменяет его. После подтверждения отменить бронирование можно только в экстренном случае через поддержку.
- Гость выезжает из жилья, и Домклик24 перечисляет хозяину деньги.
Здравствуйте! Если объявление о сдаче моей квартиры уже есть на других сервисах посуточной аренды, это является препятствием для размещения объявления на Домклик24? И кто будет заключать договор с жильцом, я сама на месте?
Пользовательздравствуйте! Размещение аренды на других сервисах не является ограничением для размещения на Домклик24. Также на Домклик24 вы можете настроить синхронизацию (обмен информацией по забронированным ночам) с другими площадками, чтобы не было овербукинга .
Уточним, мы не заключаем договор, а работаем по офферте.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, когда я получу SMS о том, что с моего счёта списаны средства и подтверждена бронь? Я нажала "Оплатить" Детали оплаты
4 ночи
12 765 ₽
Итого
12 765 ₽
Что произойдёт после оплаты?
Нажимая «Оплатить», вы соглашаетесь с
Пользовательздравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в службу поддержки Домклик24.
Подскажите, пожалуйста, что накрутка сверху к указанной мной цене за объект уже в опубликованном объявлении? указала 2600, висит за 2990.
И почему у вас 100 процентная предоплата, тогда как у партнеров Вы размещаете объявления с частичной предоплатой? Гостю, конечно же, будет интереснее меньше внести аванс и он выберет объявление партнера, чем мое, размещенное непосредственно на Вашем сайте
Лилия Г.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в службу поддержки Домклик24.
Добрый день!Как сделать цену в календаре по количеству гостей?
Светлана К.здравствуйте! Такой возможности нет. Цена устанавливается за объект.
как узнать, получилось ли у меня зарегистрироваться и создать личный кабинет
Пользовательздравствуйте! Узнать о предоставлении доступа в личный кабинет можно из СМС от номера 900. В нём будет вся информация для входа в систему.
Как войти в личный кабинет Домклик, рассказали в статье.