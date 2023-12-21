Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
2 мин
1K

Новый способ передачи статистики по объявлениям для партнёров

Дата публикации: 21 дек 2023
Новый способ передачи статистики по объявлениям для партнёров
Содержание

Домклик запускает новый способ передачи статистики по объявлениям для партнёров, которые используют в работе CRM-систему. Он позволит быстрее и удобнее получать статистику.

Преимущества новой статистики

  • Скорость. Данные обновляются не реже, чем 1 раз в 5 минут. У вас всегда будет самая актуальная информация о ваших объявлениях.
  • Самая свежая статистика по объявлению. С новым способом задержка обновления данных по статистике — всего лишь не более 10 минут. Раньше было раз в сутки.
  • Статистика по чатам и избранному. Вы получите статистику по количеству чатов и добавлений в избранное по каждому вашему объявлению.

Новые функции, последующие развитие и обновление доступны только в новом API-методе получения статистики.

⚡️Обращаем внимание, что текущий способ передачи статистики в ближайшее время будет отключен. Поэтому мы рекомендуем как можно скорее перейти на новый способ.

Как партнеру перейти на новую статистику

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет управления объявлениями.

Шаг 2. Перейдите в раздел статистики.

Шаг 3. Нажмите на вкладку «Статистика по API».

Шаг 4. Получите новый токен.

Шаг 5. Обязательно скопируйте и сохраните его, и передайте своим техническим специалистам.

Документация для технических специалистов будет доступна с 26 декабря 2023 года.

Что будет с обратными фидами

Обратные фиды работают до 31 марта 2024 года. Новых полей в них появляться не будет. После 31 марта 2024 года обратные фиды будут отключены.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Эксперт рассказала о пользе профессиональных объединений для риелторов
803
Как оформить сделку онлайн: рекомендации для партнёров
2K
Как сделать ваше объявление на Домклик заметнее
26K
Что будет с рынком недвижимости: мнение эксперта
2K
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
462
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
671
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал