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Домклик запустил API-чаты для коммуникации между риелторами и покупателями
Дата публикации: 28 мая 2024
Домклик запустил новый способ коммуникации между риелтором и покупателем — API-чаты.
Теперь покупатель может задать вопрос продавцу в карточке объявления на сайте Домклик, а тот — получит сообщение в привычной CRM-системе или в мессенджере компании.
Простыми словами, API — это технология, которая позволяет одной программе интегрироваться в другую. В данном случае между собой будут взаимодействовать чаты Домклик и те, которыми пользуются партнёры для работы.
Главные преимущества новой опции
- Все сообщения будут храниться в одном месте. Риелторам больше не придётся переключаться между разными чатами и вкладками, чтобы ответить потенциальному покупателю. Все они придут в один мессенджер. Это сэкономит время и упростит взаимодействие с клиентом.
- Повышение охвата пользователей. При коммуникации в единой системе меньше шансов пропустить сообщение, а, значит, риелтор сможет ответить большему числу клиентов.
- Дополнительное привлечение аудитории, которая предпочитает писать, а не звонить.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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Коллеги, почему вы сделали отправку ключа на почту при подключении чатов по API? Это просто боль... На почту может не дойти, случайно удалили письмо с ключом и т.д. Почему не сделать хотя бы отправку прямо в запросе? Чтобы можно было его сразу взять и передать разработчикам CRM для интеграции? А также при подаче заявки на этот ключ, зачем снова заполнять о себе все данные: Название компании и т.д., если запрос отправляется с личного кабинета компании, разве вам не видно откуда пришёл запрос? Почему так всё сложно для пользователя, который хочет подключить данную интеграцию?
Ольга С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что уделили время, написали и поделились проблемой 💚
Мы передадим всю информацию коллегам для решения вопроса.
Ольга С.здравствуйте! Уточнили ваш вопрос.
Ключ авторизации является конфиденциальной информацией, поэтому рекомендованный канал передачи — электронная почта руководителя компании. Партнер самостоятельно определяет каналы коммуникации с разработчиками CRM.
При запросе в службу поддержки создается уникальная заявка с номером. Если вам не пришёл ключ на почту, то в комментариях к текущей заявке вы можете уточнить этот вопрос. Если ключ утерян/ перестал работать, необходимо создать новую заявку, ключ будет выпущен повторно. Предыдущий же будет деактивирован.
Отправка ключа в запросе невозможна, так как мы не можем передавать конфиденциальную информацию третьим лицам. Передача ключа возможна только согласованным способом с разработчиками CRM. Например, отправкой сообщения от Домклик на почту разработчика.
Ваши данные предоставляются для сервиса API-чаты, который не имеет доступа к личному кабинету и информации о партнере. Поэтому существует необходимый набор данных в запросе на выпуск ключа.
Если у вас есть еще какие-то сложности, напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
Здравствуйте
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У супруга нет возможности сделать доверенность, нотариусов нет в доступности дня пути
Александра Г.здравствуйте. Если у вас есть действующая сделка, обратитесь, пожалуйста, за консультацией к менеджеру по подготовке. Возможно, есть варианты.
Где чат?
Кирилл М.добрый день. Вы не можете найти чат в сделке или вопрос как от партнера по подключению API-чатов?
Не можем дозвониться 4 дня!!!!
Наталия Б.здравствуйте. В рамках подготовки к сделке, обслуживанию ипотеки или вы партнер?