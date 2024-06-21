Аналитики Домклик назвали самые дешевые и дорогие районы Санкт-Петербурга для аренды квартиры летом 2024 года
Специалисты Аналитического центра Домклик изучили рынок съёмного жилья в Санкт-Петербурге и составили карту стоимости аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м в различных районах города. А заодно выяснили, как изменились объём и стоимость предложения за последний год.
Где дешевле
Самые бюджетные лоты доступны в Петродворцовом районе, где аренда квартир (35 кв.м) обойдётся в 18,7 тыс. рублей в месяц. Здесь сдаётся менее 1% всех квартир Санкт-Петербурга, это практически самый минимальный объем предложения. К тому же район находится далеко от городского центра.
В тройку самых недорогих районов Северной столицы по стоимости съёмного жилья вошли Красносельский (25,3 тыс.) и Пушкинский (25,9 тыс.) — они тоже удалены от исторического центра.
Примечательно, что во всех трёх локациях аренда с июня 2023 года подорожала меньше, чем в других районах: в Петродворцовом районе — на 5,6%, в Красносельском — на 15%, а в Пушкинском — на 21,6%. При этом в среднем по Санкт-Петербургу арендная ставка увеличилась на 40%.
Где дороже
Рейтинг самых дорогих районов Санкт-Петербурга возглавляет Петроградский — 70,3 тыс. рублей в месяц за аренду стандартной квартиры площадью 35 кв. м.
Высокие арендные ставки также характерны для Центрального и Адмиралтейского районов (61 тыс. и 58,3 тыс. соответственно). Повышенная стоимость лотов объясняется их расположением в центре Северной столицы и наличием множества культурно-исторических объектов.
Тройка лидеров за год не изменилась. И аренда жилья в них подорожала сильнее, чем в среднем по городу: более чем на 60% с июня 2023 года.
Почему подорожало
Условия на рынке ипотеки продолжают стимулировать спрос на аренду. Северная столица не исключение: объем предложения на рынке съемного жилья существенно отстает от прошлогодних показателей (на 56%). Этот факт указывает на то, что рынок далек от насыщения.
Стабильный спрос стал причиной роста арендной ставки: в начале июня квадратный метр в съемных квартирах стоил в среднем на 40% больше, чем годом ранее.
Больше всего аренда недвижимости подорожала в основном в престижных районах города — Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском, Московском и Центральном. Эти локации входят в топ самых дорогих районов для съема жилья.
Как и что считали
Предметом анализа стали объявления о сдаче квартир в долгосрочную аренду (от одного месяца) в Санкт-Петербурге по данным сайта Домклик на июнь 2024 года.
Для каждого района эксперты рассчитали арендную плату за стандартную квартиру (произведение медианной стоимости квадратного метра в районе и стандартной площади 35 кв. м).
На основе полученных данных специалисты подготовили тепловую карту стоимости аренды в различных районах города. Дополнительно аналитики выделили основные изменения в объеме и стоимости предложения на рынке аренды Санкт-Петербурга с июня 2023 года.
В жизнь бы не поехал в серый мерзкий Питер, да еще по таким завышенным ценам на аренду.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением. А какой город вам нравится?
Спрос опережает предложение,
было бы интересно взглянуть статистику и краткосрочной аренды
Дарина В.здравствуйте! Спасибо за идею, подумаем над реализацией)