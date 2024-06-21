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Аналитики Домклик назвали самые дешевые и дорогие районы Санкт-Петербурга для аренды квартиры летом 2024 года

Дата публикации: 21 июн 2024
Аналитики Домклик назвали самые дешевые и дорогие районы Санкт-Петербурга для аренды квартиры летом 2024 года
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Специалисты Аналитического центра Домклик изучили рынок съёмного жилья в Санкт-Петербурге и составили карту стоимости аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м в различных районах города. А заодно выяснили, как изменились объём и стоимость предложения за последний год.

Где дешевле

Самые бюджетные лоты доступны в Петродворцовом районе, где аренда квартир (35 кв.м) обойдётся в 18,7 тыс. рублей в месяц. Здесь сдаётся менее 1% всех квартир Санкт-Петербурга, это практически самый минимальный объем предложения. К тому же район находится далеко от городского центра.

В тройку самых недорогих районов Северной столицы по стоимости съёмного жилья вошли Красносельский (25,3 тыс.) и Пушкинский (25,9 тыс.) — они тоже удалены от исторического центра.

Примечательно, что во всех трёх локациях аренда с июня 2023 года подорожала меньше, чем в других районах: в Петродворцовом районе — на 5,6%, в Красносельском — на 15%, а в Пушкинском — на 21,6%. При этом в среднем по Санкт-Петербургу арендная ставка увеличилась на 40%.

Где дороже

Рейтинг самых дорогих районов Санкт-Петербурга возглавляет Петроградский — 70,3 тыс. рублей в месяц за аренду стандартной квартиры площадью 35 кв. м.

Высокие арендные ставки также характерны для Центрального и Адмиралтейского районов (61 тыс. и 58,3 тыс. соответственно). Повышенная стоимость лотов объясняется их расположением в центре Северной столицы и наличием множества культурно-исторических объектов.

Тройка лидеров за год не изменилась. И аренда жилья в них подорожала сильнее, чем в среднем по городу: более чем на 60% с июня 2023 года.

Почему подорожало

Условия на рынке ипотеки продолжают стимулировать спрос на аренду. Северная столица не исключение: объем предложения на рынке съемного жилья существенно отстает от прошлогодних показателей (на 56%). Этот факт указывает на то, что рынок далек от насыщения.

Стабильный спрос стал причиной роста арендной ставки: в начале июня квадратный метр в съемных квартирах стоил в среднем на 40% больше, чем годом ранее.

Больше всего аренда недвижимости подорожала в основном в престижных районах города — Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском, Московском и Центральном. Эти локации входят в топ самых дорогих районов для съема жилья.

Как и что считали

Предметом анализа стали объявления о сдаче квартир в долгосрочную аренду (от одного месяца) в Санкт-Петербурге по данным сайта Домклик на июнь 2024 года.

Для каждого района эксперты рассчитали арендную плату за стандартную квартиру (произведение медианной стоимости квадратного метра в районе и стандартной площади 35 кв. м).

На основе полученных данных специалисты подготовили тепловую карту стоимости аренды в различных районах города. Дополнительно аналитики выделили основные изменения в объеме и стоимости предложения на рынке аренды Санкт-Петербурга с июня 2023 года.

Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Комментарии4
П
Пользователь
24 июн 2024

В жизнь бы не поехал в серый мерзкий Питер, да еще по таким завышенным ценам на аренду.

Домклик
03 июл 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением. А какой город вам нравится?

Д
Дарина В.
23 июн 2024

Спрос опережает предложение,

было бы интересно взглянуть статистику и краткосрочной аренды

Домклик
03 июл 2024

Дарина В.здравствуйте! Спасибо за идею, подумаем над реализацией)

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