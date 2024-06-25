Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
1K

В Санкт-Петербурге не будут повышать тарифы на ЖКУ

Дата публикации: 25 июн 2024
В Санкт-Петербурге не будут повышать тарифы на ЖКУ

Власти Санкт-Петербурга отменили увеличение цен на коммунальные услуги, планируемое с 1 июля. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«На рабочем совещании с членами правительства Санкт Петербурга Александр Беглов отменил повышение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами. Глава города поручил сохранить соответствующие тарифы на существующем уровне», — говорится в сообщении.

По словам Беглова, бюджет города превысил 1 трлн руб., и это позволяет выделить деньги на компенсации ресурсоснабжающим организациям, чтобы сохранить тарифы на прежнем уровне. Он также добавил, что отмена индексации не должна повлиять на планы по обновлению коммунальных сетей.

При этом все субсидии и компенсации льготникам сохранятся.

Тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в России ежегодно индексируют. Следующее повышение цен произойдет с 1 июля 2024 года.

Материалы по теме:

Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
26 июн 2024

Т.е. то, что Москва расщедрилась и выделила Питеру Беглов решил просто спустить на ЖКХ? Почему Питеру достается, то чего он не заслуживает?

Рекомендуем
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
252K
Что изменится для собственников недвижимости в июне 2024 года
20K
Максимальную долю расходов на ЖКХ предложили снизить до 15%
755
Москвичи теперь могут сделать перерасчет за ЖКУ онлайн
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
908
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
126
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал