В Санкт-Петербурге не будут повышать тарифы на ЖКУ
Власти Санкт-Петербурга отменили увеличение цен на коммунальные услуги, планируемое с 1 июля. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«На рабочем совещании с членами правительства Санкт Петербурга Александр Беглов отменил повышение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами. Глава города поручил сохранить соответствующие тарифы на существующем уровне», — говорится в сообщении.
По словам Беглова, бюджет города превысил 1 трлн руб., и это позволяет выделить деньги на компенсации ресурсоснабжающим организациям, чтобы сохранить тарифы на прежнем уровне. Он также добавил, что отмена индексации не должна повлиять на планы по обновлению коммунальных сетей.
При этом все субсидии и компенсации льготникам сохранятся.
Тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в России ежегодно индексируют. Следующее повышение цен произойдет с 1 июля 2024 года.
Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
Т.е. то, что Москва расщедрилась и выделила Питеру Беглов решил просто спустить на ЖКХ? Почему Питеру достается, то чего он не заслуживает?