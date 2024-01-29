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В каких районах Санкт-Петербурга сдаются самые дешевые и самые дорогие квартиры — исследование Домклик

Дата публикации: 29 янв 2024
В каких районах Санкт-Петербурга сдаются самые дешевые и самые дорогие квартиры — исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик изучил ситуацию на рынке долгосрочной аренды в Санкт-Петербурге. На основе анализа объявлений эксперты составили рейтинг районов по стоимости аренды квартир в январе 2024 года. Также аналитики выяснили, как изменился объем предложения за последние полгода.

Методология: как и что считали аналитики

Предметом анализа стали объявления о сдаче квартир на длительный срок в Санкт-Петербурге (данные Домклик на середину января 2024 года). Для каждого района была посчитана медианная стоимость квадратного метра. Эксперты также определили медианную стоимость аренды стандартной квартиры: произведение стоимости квадратного метра и площади стандартной квартиры (35 кв. м).

По результатам исследования эксперты подготовили рейтинг районов по стоимости аренды. Дополнительно аналитики оценили объем предложения в каждом районе и изменение показателя с сентября 2023 года.

В каких районах Санкт-Петербурга выгоднее всего снять квартиру

Самые бюджетные варианты для аренды квартиры можно найти в удаленных от центра локациях. Дешевле всего аренда квартиры стандартной площади (35 кв. м) обойдется в Петродворцовом районе (19,2 тыс. руб. в месяц). Выгодные лоты также предлагаются в Колпинском и Пушкинском районах. Аренда стандартной квартиры составит 20,4 тыс. руб. и 23,8 тыс. руб. соответственно.

Указанные районы характеризуются невысоким объемом предложения: количество объявлений в совокупности не превышает 5% от общего числа предложений в городе.

В каких районах Санкт-Петербурга дороже всего снять квартиру

Дороже всего квартиры сдаются в центральных районах города, которые характеризуются высокоразвитой инфраструктурой и наличием множества исторических достопримечательностей. Самым дорогим является Петроградский район: стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) составляет 49,1 тыс. рублей в месяц. На втором месте по дороговизне разместился Адмиралтейский район (45,2 тыс. руб.), на третьем — Центральный район (44,7 тыс. руб.), а на четвертом — Василеостровский район (40 тыс. руб.).

При этом, список наиболее дорогих районов отличается от рейтинга в сентябре 2023 года. Напомним, что в предыдущем рейтинге, вместо Василеостровского района, числился Курортный район.

За последние полгода рынок аренды Санкт-Петербурга заметно вырос: прирост объема предложения составил около 25%. Основная причина притока новых объявлений кроется в растущем покупательском интересе к съемным квартирам: на фоне дорожающей ипотеки все больше россиян делает выбор в пользу аренды вместо покупки собственной квартиры.

Больше всего объем предложения увеличился в Невском (+88,7%), Пушкинском (+58,3%) и Красносельском (+55,1%) районах. Эти районы характеризуются, с одной стороны, близостью к крупным объектам транспортной инфраструктуры. С другой стороны, районы отличаются умеренными арендными ставками: съем стандартной квартиры (35 кв.м.) на месяц обойдется в сумму до 30 тыс. рублей в месяц.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читайте также: Рейтинг районов Санкт-Петербурга по стоимости долгосрочной аренды: исследование Домклик

Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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