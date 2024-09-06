Сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в России
Мы изучили объявления о продаже жилья на «вторичке» на Домклик и сделали подборку самых дорогих квартир. Все они находятся в Москве и стоят не менее 1 млрд руб.
Недвижимость сконцентрирована в центре города — в Хамовниках и Тверском районе — и отличается большими пространствами: площадь жилья варьируется от 390 до 725 квадратных метров.
Лидер рейтинга — двухуровневый пентхаус площадью 530 «квадратов» в Хамовниках. Расположен он в клубном доме на 20 квартир и стоит ни много ни мало 3,58 млрд руб. На первом уровне — три мастер-спальни, просторная гостиная с камином, на втором — большая кухня-столовая в 90 кв. м с печью, библиотека, фитнес-зал и кабинет.
Еще больше пространства квартире добавляют высокие потолки и панорамные окна в пол, которые выходят на памятник Петру I и храм Христа Спасителя.
Далее идут трехэтажные апартаменты в Газетном переулке — в непосредственной близости от Красной площади. Цена резиденции в клубном доме в Тверском районе на порядок ниже, чем у предыдущего лота, 1,98 млрд руб., но в ней нет ремонта.
Площадь апартаментов — 665 «квадратов», кухня по сравнению с первым вариантом скромная — 30 кв. м. У квартиры отдельные вход и гараж. На третьем этаже сконструирована ротонда с панорамным остеклением. Из нее можно выйти на большую террасу, с которой открывается вид на центральные переулки.
Фотографии самой квартиры продавец не приложил, но часть планировки можно подсмотреть у похожего лота, который продают за 1,73 млрд руб. Его площадь чуть меньше — 393 кв. м, и расположена эта квартира тремя этажами выше.
Следующую квартиру отличает расположение в отреставрированном историческом здании на Пречистенке, которое построили в 1910-1912 годах, а также высокие потолки в 3,8 м. Площадь жилья — 470 квадратных метров, стоит оно 1,8 млрд руб.
В квартире четыре спальни, гостиная, кухня-столовая, мастер-спальня с собственной гардеробной и ванной, еще три отдельные гардеробные, постирочная, кладовая и четыре балкона. Окна выходят на улицу Пречистенка и во внутренний двор.
В этом же доме продается еще одна квартира — точно такой же площади и стоимости. Там пять спален, большая гостиная, кухня-столовая, кабинет, четыре гардеробные, постирочная и один балкон.
И снова Хамовники — премиальный клубный дом «Баркли Плаза». Трехуровневая резиденция площадью 724 кв. м на Пречистенской набережной, из панорамных окон которой видно Москву-реку, обойдется покупателю в 1,77 млрд руб.
На первом уровне — кухня и столовая, гостиная с выходом на террасу и кабинет. На втором — еще одна гостиная и три спальни с ванными комнатами. На третьем — мастер-спальня с двумя ванными и гардеробными.
В резиденции есть спортзал и приватный лифт, который идет из подземного паркинга. Кстати, вместе с квартирой можно купить четыре машино-места.
Завершает подборку двухуровневый пентхаус площадью 584 квадратных метра с двумя террасами. Находится он все в тех же Хамовниках — в Молочном переулке, стоит 1,32 млрд руб.
Квартира состоит из кухни-столовой площадью 58 «квадратов», гостиной с библиотекой на 151 кв. м, пяти спален с ванными комнатами.
А из окон открывается вид на исторический центр Москвы.
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