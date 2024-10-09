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Россияне назвали главные опасения при покупке «вторички»

Новости
09 окт 2024
2K
Россияне назвали главные опасения при покупке «вторички»

Наиболее существенным риском при покупке вторичной недвижимости опрошенные россияне считают наличие на жилье обременения, например, в виде залога и ареста. Такой ответ выбрали 66% респондентов. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ и Центра нотариальных исследований.

«Риски, которые опрошенные считают наиболее существенными, носят юридический характер. Это риски обременений (66%), подмены собственника (52%) и оспаривания сделки через суд (49%)», — пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на материалы опроса.

Согласно результатам исследования, удостоверение сделок с недвижимостью стало одной из самых популярных причин обращения к нотариусам. С таким запросом приходили 28% респондентов.

В том, что нотариус гарантирует юридическую безопасность сделки, уверены 85% участников опроса.

Исследование проводилось в июле 2024 года. В интернет-опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 21 года из 80 регионов России.

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Новости
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