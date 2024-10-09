Россияне назвали главные опасения при покупке «вторички»
Наиболее существенным риском при покупке вторичной недвижимости опрошенные россияне считают наличие на жилье обременения, например, в виде залога и ареста. Такой ответ выбрали 66% респондентов. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ и Центра нотариальных исследований.
«Риски, которые опрошенные считают наиболее существенными, носят юридический характер. Это риски обременений (66%), подмены собственника (52%) и оспаривания сделки через суд (49%)», — пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на материалы опроса.
Согласно результатам исследования, удостоверение сделок с недвижимостью стало одной из самых популярных причин обращения к нотариусам. С таким запросом приходили 28% респондентов.
В том, что нотариус гарантирует юридическую безопасность сделки, уверены 85% участников опроса.
Исследование проводилось в июле 2024 года. В интернет-опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 21 года из 80 регионов России.
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