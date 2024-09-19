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Покупатели вторички на Домклик могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома

Дата публикации: 19 сен 2024
Покупатели вторички на Домклик могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома
Содержание

В Домклик есть уникальный сервис, который позволяет без звонков и долгих переписок записаться на просмотр жилья. Услуга удобна и полезна как для продавцов и риелторов, так и для потенциальных покупателей. Для всех участников онлайн-запись совершенно бесплатна.

Как работает онлайн-запись на просмотр жилья

Если покупатель заинтересовался недвижимостью на Домклик, ему больше не надо звонить продавцу или риелтору. Достаточно просто нажать на кнопку «Записаться на просмотр», выбрать дату, время и отправить заявку.

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Как только от продавца придет подтверждение, можно приезжать и смотреть объект. При необходимости можно договориться в чате о переносе даты/времени показа.

Как подключить функцию онлайн-записи на просмотр

Чтобы услуга заработала, продавцу при размещении объявления на Домклик надо включить уведомления в чатах. Тогда ему будут автоматически приходить онлайн-заявки на просмотр квартиры или дома.

Благодаря новому функционалу продавец сможет сэкономить время, привлечь больше покупателей, выгоднее и быстрее продать жилье.

Подтверждать записи на просмотр и следить за их статусом можно в личном кабинете Домклик.

Домклик первым среди сервисов недвижимости запустил функцию онлайн-записи на просмотр. Сейчас она доступна в объявлениях по продаже вторичного жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ближайшее время мы планируем внедрить эту услугу на территории всей страны.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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