Покупатели вторички на Домклик могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома
В Домклик есть уникальный сервис, который позволяет без звонков и долгих переписок записаться на просмотр жилья. Услуга удобна и полезна как для продавцов и риелторов, так и для потенциальных покупателей. Для всех участников онлайн-запись совершенно бесплатна.
Как работает онлайн-запись на просмотр жилья
Если покупатель заинтересовался недвижимостью на Домклик, ему больше не надо звонить продавцу или риелтору. Достаточно просто нажать на кнопку «Записаться на просмотр», выбрать дату, время и отправить заявку.
Как только от продавца придет подтверждение, можно приезжать и смотреть объект. При необходимости можно договориться в чате о переносе даты/времени показа.
Как подключить функцию онлайн-записи на просмотр
Чтобы услуга заработала, продавцу при размещении объявления на Домклик надо включить уведомления в чатах. Тогда ему будут автоматически приходить онлайн-заявки на просмотр квартиры или дома.
Благодаря новому функционалу продавец сможет сэкономить время, привлечь больше покупателей, выгоднее и быстрее продать жилье.
Подтверждать записи на просмотр и следить за их статусом можно в личном кабинете Домклик.
Домклик первым среди сервисов недвижимости запустил функцию онлайн-записи на просмотр. Сейчас она доступна в объявлениях по продаже вторичного жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ближайшее время мы планируем внедрить эту услугу на территории всей страны.