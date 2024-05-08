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Новости
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Домклик составил рейтинг самых бюджетных квартир на «вторичке» Санкт-Петербурга

Дата публикации: 08 мая 2024
Домклик составил рейтинг самых бюджетных квартир на «вторичке» Санкт-Петербурга

Домклик изучил объявления о продаже жилья на вторичном рынке Санкт-Петербурга и определил топ-5 наиболее дешевых квартир на начало мая. Все они находятся в центре города.

Самый доступный вариант стоит 1,7 млн руб. За эту цену предлагают купить апартаменты-студию на первом этаже кирпичного дома 1877 года постройки. В квартире сделан ремонт, есть мебель и техника, площадь жилья — 10 кв. м. До ближайших станций метро — «Звенигородской» и «Пушкинской» — можно дойти за 11 минут.

На втором месте по стоимости — апартаменты-студия на набережной Обводного канала за 1,85 млн руб. Квартира площадью 10 «квадратов» находится на первом этаже дома 1904 года постройки. Покупателю обещают сделать в ней дизайнерский ремонт и привезти мебель и бытовую технику. Сдать студию планируется в начале июня. Ближайшая станция метро — «Балтийская» — в восьми минутах ходьбы от дома.

Третий в рейтинге — аналогичный предыдущему лот. Студия расположена в том же доме и тоже на первом этаже, стоимость — 1,85 млн руб., площадь — 10 кв. м. К сдаче в июне в ней тоже должны сделать ремонт и оснастить ее техникой и мебелью.

На четвертой позиции — апартаменты-студия площадью 6,5 «квадрата». Квартира стоит 1,99 млн руб. и находится на первом этаже кирпичного дома 1841 года постройки. Продается она с готовым ремонтом и мебелью. До станции метро «Маяковская» можно дойти за 10 минут.

Пятерку самых дешевых лотов на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга замыкает апарт-студия площадью 9,8 кв. м за 2 млн руб. Расположена она на первом этаже дома 1912 года постройки. В квартире сделан дизайнерский ремонт, есть мебель. Время в пути до ближайшей станции метро — «Площадь Восстания» — 22 минуты.

Читайте также: Какие квартиры продаются в дореволюционных домах Санкт-Петербурга: исследование Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
13 мая 2024

не интересно, питер отстой

Домклик
13 мая 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. А какие города вы хотели бы видеть?

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