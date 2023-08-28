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Домклик провёл первую онлайн-сделку по покупке жилья в Липецке

Дата публикации: 28 авг 2023
Домклик провёл первую онлайн-сделку по покупке жилья в Липецке

Пилотный проект Домклик «Онлайн-ипотека на первичном рынке» стартовал на территории Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк* в начале августа. Проект позволяет клиентам совершать сделки по покупке жилья в новостройках дистанционно — без личного присутствия в офисах банка и застройщика.

Первым из застройщиков дистанционный формат сделок попробовал СЗ «Инстеп». 21 августа прошла первая онлайн сделка с ипотекой на первичном рынке — покупатель приобрёл квартиру в Липецке за 3 375 190 рублей.

Как проходит онлайн-сделка

Чтобы провести онлайн-сделку с ипотекой, покупателю нужно подать заявку на кредит, получить одобрение и после всего один раз посетить любой офис банка для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Документы клиенты подписывают в мобильном приложении, без посещения банка и офиса застройщика. Получение ипотечных средств происходит через сервис безопасных расчётов — деньги переводятся на эскроу-счёт застройщика.

Проект позволит ещё большему количеству людей покупать квартиры в новостройках без привязки к месту и времени: не нужно будет тратить средства на дорогу, специально выделять время для посещения офиса. Для застройщиков — это возможность ускорить выход на сделку.

*Центрально-Чернозёмный банк ПАО Сбербанк работает на территориях Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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