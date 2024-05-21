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Домклик проводит конкурс среди подписчиков телеграм-канала
Дата публикации: 21 мая 2024
В мае аудитория телеграм-канала Домклик превысила 100 000 подписчиков. Здесь мы делимся полезными статьями о рынке недвижимости и ипотеки, новостями, аналитикой, информацией о доступных мерах поддержки для собственников квартир и для тех, кто только планирует обзавестись своим жильём.
А чтобы отметить такой впечатляющий результат, уже в июне мы разыграем среди подписчиков канала 10 подарочных наборов от Домклик: термобутылка, кепка и сумка-шоппер.
Как принять участие
- Подписаться на телеграм-канал Домклик (если вы уже подписаны — отлично, значит, этот шаг можно пропустить)
- Нажать на кнопку «Участвую» под закреплённым постом о конкурсе
- Ждать розыгрыша призов
Победителей будем определять с помощью генератора случайных чисел 20 июня, в 12.00.
Желаем удачи💚
Юля Тихонова
Автор статьи
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