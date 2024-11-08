Домклик оценил подорожание аренды в центре Москвы за год
Больше всего стоимость аренды жилья за год поднялась в таких центральных районах Москвы, как Замоскворечье, Красносельский и Таганский, выяснили аналитики Домклик.
Они изучили объявления о сдаче квартир на долгий срок в районах Центрального административного округа в октябре. Рассматривались лоты стандартной площади — 35 «квадратов».
По данным аналитиков, в Замоскворечье цена на аренду увеличилась на 65%, до 116 тыс. руб. В Красносельском районе снять квартиру можно в среднем за 86 тыс. руб. (+53%), в Таганском — за 82 тыс. руб. (+47%).
Также в топ-5 рейтинга вошли Хамовники, где стоимость аренды по отношению к октябрю 2023 года выросла на 38%, до 110 тыс. руб., и Якиманка, где цена поднялась на 31%, до 91 тыс. руб.
Во второй пятерке районы Мещанский, Тверской, Басманный, Арбат и Пресненский. В Мещанском снять стандартное жилье можно за 73,5 тыс. руб. в месяц (+31%), в Тверском — за 87,5 тыс. руб. (+28%), Басманном — 80 тыс. руб. (+27%). На Арбате и в Пресненском районе аренда подорожала на 24% и 23%, до 94 тыс. руб. и 123 тыс. руб. соответственно.
Аналитики Домклик посчитали стоимость аренды в Москве и составили тепловую карту цен
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