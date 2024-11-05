Как правильно снять квартиру на небольшой срок
Краткосрочная посуточная аренда квартиры— популярная замена проживанию в гостиницах. Снять квартиру, апартаменты, коттедж посуточно может оказаться дешевле и комфортнее, чем заселиться на этот же срок в отель. В таком пространстве есть все необходимое — от хозяйственных принадлежностей до уютной домашней атмосферы.
Разбираемся, как правильно и быстро арендовать жилье посуточно.
С чего начать
Для поиска жилья в интернете много сервисов с объявлениями, с помощью которых можно безопасно сдать и снять квартиру на короткий срок. Один из таких сервисов — Домклик24.
Мы проведём расчёты между арендодателем и гостем и тем самым гарантируем их безопасность. Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья или сможет вернуть деньги.
Круглосуточная поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.
Выберите жилье заранее
Если ежегодный отдых или командировка планируется летом, рассматривать подходящий вариант стоит минимум за месяц, а лучше за 2-3: поиск квартиры в спешке в любой высокий сезон, например, за две недели до поездки, может привести или к недостаточно комфортному, или к слишком дорогому жилью.
Составьте чек-лист требований
Заранее составленный список требований к квартире поможет не тратить время на просмотр заведомо неподходящих объявлений.
В таком списке могут быть следующие пункты:
- цена — настройка фильтра поиска под определенный бюджет уменьшит количество вариантов и одновременно выдаст наиболее подходящие
- количество комнат
- ремонт: косметический или дизайнерский
- наличие стиральной машины, кондиционера
- расположение
- возможность проживания с детьми или животными
- наличие парковки
- оборудованная кухня: она может быть укомплектована полностью или только самым необходимым
Как искать квартиру
Еще раз взвесив все за и против и окончательно решив, что гостиница не подходит, можно начинать выбирать объявления. Поиск пойдет быстрее, если подготовить шаблон текста, чтобы отправлять его собственникам понравившегося жилья. Шпаргалка для телефонного разговора тоже будет нелишней, так вы не забудете задать волнующие вопросы.
Настроив фильтры поиска по цене, расположению, особенностям жилья, можно читать объявления, сохраняя или оставляя открытыми вкладки с понравившимися.
На что обращать внимание в текстах и на фото в объявлениях
Сдача квартир внаем, особенно на короткий срок, — очень трудоемкий процесс для собственника. Ответственный хозяин стремится подать «товар» так, чтобы привлечь гостей, но одновременно не перехвалить его: если арендатор понимает, какое жилье он снимает, взаимодействие будет проще.
В создании впечатления об апартаментах главную роль играют фотографии. По ним можно многое узнать, если рассматривать правильно. Все помещения должны быть хорошо видны и не отличаться с разных ракурсов. Иногда бывает, что с одной стороны на фото комнаты видна кровать, а под другим углом на том же месте стоит диван: скорее всего, кадры сделаны в разное время. В идеале фотографии должны прояснять, а не вызывать дополнительные вопросы или сомнения. И изображений должно быть много. Хорошо бы, чтобы были кадры из подъезда и дома снаружи.
Сверяйтесь с картами
Чтобы не разочароваться в расположении будущего жилья, стоит проверить по карте его реальный адрес. Что находится рядом, как добираться до места работы, если предстоит командировка, или до нужных достопримечательностей, если впереди ждет отдых. Можно заранее по онлайн-картам проложить маршрут, чтобы понять логистику и подходит ли это место для проживания.
Задавайте вопросы
Сразу выбрать будет трудно, но это и не нужно. Если отправить текст-заготовку на каждое понравившееся предложение, хозяин квартиры вернется с уточнениями, которые могут изменить первое впечатление от жилья. Подробный ответ на каждый заданный вопрос и встречные уточнения — это хороший знак. Это значит, что собственник заботится о том, чтобы гости сделали выбор осознанно, и не торопится сдавать квартиру, не узнав ничего об арендаторах.
Что поможет сделать выбор
Изучая, как лучше снять квартиру посуточно, полезно прочитать отзывы о жилье и его собственнике, оставленные другими пользователями. Конечно, некоторые предпочитают делиться субъективными впечатлениями, например, от некрасивых чашек или постельного белья. Это дело вкуса. Более полезными будут другие замечания, например об этом:
- запахе подвала, сигаретного дыма, или, может быть, чем-то тянет с улицы
- свежести полотенец
- об общей чистоте квартиры
- о том, насколько шумно под окнами ночью
- напоре и температуре воды
- стабильности интернет-сигнала
- перебоях с электричеством
Если из отзыва в отзыв гости пишут, что сталкивались с неприятными соседями или, наоборот, как им понравилось, что квартира чистая и в ней удобно, это можно считать объективной оценкой.
Как получить выгодную цену
Чем больше выбора на сайте объявлений, тем больше шансов сравнить цены и найти подходящий вариант. В объявлении сказано, что квартира доступна на разные периоды и длительный срок, можно поторговаться и сбить цену.
Снизить цену можно, если еще раз проверить свой чек-лист требований к жилью, — все ли так необходимо из него или чем-то можно поступиться?
Как избежать обмана
Когда речь идет про суточный наем, обман выглядит по-разному:
- подмена квартиры — на месте оказывается, что в объявлении были фотографии другого жилья
- хозяин исчезает, как только получает предоплату
- сдачей квартиры посуточно занимается не собственник, а арендатор, который снял ее на длительный срок. Кстати, на Домклик, если сдачу в аренду осуществляет риелтор, в объявлении будет ссылка на его профиль и опыт
Как распознать обман заранее
Первый признак возможного обмана — ответ на обращение, из которого следует, что эту квартиру сдали, но рядом есть другая, не хуже. Попытка сдать квартиру по подложному объявлению без фотографий должна сразу вызывать подозрения.
В объявлении слишком красивые картинки — стоит проверить их через интернет-поисковики, возможно, это вовсе не то жилье, которое предлагается в аренду.
Слишком низкая цена может быть признаком обмана или введения в заблуждение.
Пользуйтесь проверенными сервисами
Исключить риск потери предоплаты и связи с хозяином можно, если искать квартиру и оформлять бронирование на проверенных сайтах.
Устройте видеозвонок и проверьте документы
Чтобы убедиться, что недвижимость сдает владелец или уполномоченная им компания, можно написать арендодателю, попросить его номер, договориться о видеозвонке и посмотреть документы о собственности или доверенность. Это стандартная практика, и, если все в порядке, просьба будет легко удовлетворена.
Хорошей подстраховкой станет договор с владельцем квартиры. Неважно, какой длительности планируется визит, даже если сутки, — речь о покупке услуги, которая должна быть оформлена. Тогда права арендатора будут максимально защищены.
Вы можете оставить первый.