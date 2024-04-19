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Домклик назвал топ-5 самых дешёвых квартир на вторичном рынке Москвы

Дата публикации: 19 апр 2024
Домклик назвал топ-5 самых дешёвых квартир на вторичном рынке Москвы

Домклик изучил объявления о продаже готовых квартир в Москве в апреле и выявил топ-5 самого дешёвого жилья на вторичном рынке. Эксперты проанализировали все объявления, включая предложения с апартаментами и по переуступке прав собственности.

Топ самых недорогих квартир

Самую доступную квартиру на вторичке можно купить за 1,1 млн руб. За эту цену продаётся студия на первом этаже жилого комплекса 2018 года постройки в поселении Первомайское. Жильё предлагается без отделки, его площадь — 10 кв. м, высота потолков — 3,15 м, окна выходят во двор.

На втором месте по стоимости — апартаменты-студия в Кузьминках за 1,5 млн руб. Студия площадью 11,7 кв. м. расположена на цокольном этаже дома 1988 года постройки. Ближайшие станции метро — «Текстильщики» и «Кузьминки». Помещение продаётся в черновом ремонте и без окон. В объявлении сказано, что объект подходит как для проживания, так и для коммерческого использования.

Третью строчку в рейтинге самых доступных квартир на московском рынке жилья занимает студия-апартаменты площадью 12 кв. м за 2,5 млн руб. Жильё находится на втором этаже малоэтажного апарт-комплекса, который расположен на территории лесопарка Кусково. От метро «Рязанский проспект» — 16 минут пешком. В студии сделан ремонт, потолки высотой 2,7 м. Однако, как и в предыдущем предложении, окон в ней нет.

На четвертом месте — студия-апартаменты площадью 10 кв. м за 2,6 млн руб. Находится она на первом этаже пятиэтажки 1961 года постройки. В 10 минутах ходьбы находится ближайшая станция метро «Рязанский проспект». В студии окна выходят во двор, требуется ремонт.

Пятерку самых доступных лотов на московском рынке жилья замыкает студия площадью 11 кв. м за 2,9 млн руб. Находится она на первом этаже пятиэтажки 1962 года постройки в Измайлово. В 15 минутах ходьбы находится ближайшая станция метро «Первомайская». Как сказано в объявлении, жилью нужен косметический ремонт.

Как пояснили эксперты Домклик, самое дешёвое столичное жильё на вторичке — в основном студии-апартаменты на первых этажах домов, которые требуют ремонта и находятся далеко от центра города. Низкая стоимость апартаментов по сравнению с квартирами связана с тем, что в них нельзя оформить постоянную регистрацию.

Читайте также: Исследование Домклик: аренда или ипотека — что выгоднее в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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