Домклик назвал регионы России с самыми низкими ценами на недвижимость в феврале
Аналитики Домклик и СберИндекс изучили объявления о продаже квартир в феврале 2024 года и составили рейтинги регионов с самой низкой стоимостью новостроек и вторичного жилья.
Новостройки
По данным Домклик и СберИндекс, минимальная медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 76,7 тыс. рублей. Такие квартиры продаются в Смоленской области.
В топ-10 регионов страны с самыми недорогими квартирами на первичном рынке также вошли Псковская область (78 тыс. рублей за квадратный метр), Оренбургская область (79 тыс.), Республика Северная Осетия — Алания (81,3 тыс.), Тамбовская область (82,3 тыс.), Курганская (85,3 тыс.), Орловская (87,9 тыс.) и Вологодская (89,5 тыс.) области. Заключили рейтинг Республика Марий Эл (90,2 тыс.) и Костромская область (91,6 тыс.).
Вторичное жилье
Аналитики Домклик и СберИндекс отмечают, что минимальная медианная стоимость 1 кв. м вторичного жилья в феврале 2024 была зафиксирована в Ингушетии — 54,7 тыс. рублей.
В десятке также расположились Оренбургская область (67,9 тыс. рублей за квадратный метр), Смоленская (72 тыс.), Курганская (74,1 тыс.), Еврейская автономная (74,6 тыс.) области. А также Удмуртская Республика (75,1 тыс.), Брянская (76 тыс.), Ульяновская (77,5 тыс.), Астраханская (77,5 тыс.) области и Пермский край (78,7 тыс.).
Методология
В ходе исследования были проанализированы объявления о продаже квартир на первичном и вторичном рынках недвижимости на маркетплейсе Домклик при условии, что объявление опубликовано в рамках рассматриваемого месяца отчета или объявление активно в рамках месяца отчета и цена предложения корректировалась хотя бы раз в течение двух предыдущих месяцев отчета.
Первичный рынок: для каждого региона РФ определяли взвешенную медианную стоимость 1 кв. м исходя из средней стоимости 1 кв. м по комплексам.
Вторичный рынок: для каждого региона РФ определяли взвешенную медианную стоимость 1 кв. м вторичного жилья и очистили выборку от аномальных значений.
В итоге были составлены рейтинги регионов (топ-10) с минимальной медианной стоимостью 1 кв. м новостроек и вторичного жилья.