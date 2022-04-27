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Домклик начал приём заявок на ипотеку для сотрудников IT-компаний по ставке 5%

Дата публикации: 27 апр 2022
Домклик начал приём заявок на ипотеку для сотрудников IT-компаний по ставке 5%
Содержание

Домклик от Сбера начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний. Ставка по этой программе субсидируется государством и составит не более 5% годовых.

Согласно предварительным условиям, разработанным в Минцифры РФ, сотрудники IT-компаний смогут купить строящуюся квартиру в новостройке или получить кредит на строительство частного жилого дома.

Подать предварительную заявку можно онлайн на Домклик.

Предварительные условия ипотеки для IT

Максимальная сумма кредита:

  • до 18 млн рублей включительно для покупки или строительства жилья, расположенного в городах с населением более 1 млн человек;
  • до 9 млн рублей включительно для покупки или строительства жилья, расположенного в городах с населением менее 1 млн человек.

Срок кредитования: до 30 лет.

Размер первоначального взноса: от 15%.

Процентная ставка: не более 5% годовых.

Требования к заемщикам:

  • возраст от 22 до 44 лет включительно;
  • средний уровень заработной платы за последние 3 месяца с учетом НДФЛ:от 150 тыс. ₽, если место работы находится в городе-миллионнике;от 100 тыс. ₽, если место работы находится в городе с населением менее 1 млн человек.

Требования к организации-работодателю:

  • наличие аккредитации от Минцифры РФ;
  • использование налоговых льгот.

Выдача льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний начнется, как только программу окончательно утвердит Правительство РФ.

>>Подать предварительную заявку

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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