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Домклик начал приём заявок на ипотеку для сотрудников IT-компаний по ставке 5%
Дата публикации: 27 апр 2022
Домклик от Сбера начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний. Ставка по этой программе субсидируется государством и составит не более 5% годовых.
Согласно предварительным условиям, разработанным в Минцифры РФ, сотрудники IT-компаний смогут купить строящуюся квартиру в новостройке или получить кредит на строительство частного жилого дома.
Подать предварительную заявку можно онлайн на Домклик.
Предварительные условия ипотеки для IT
Максимальная сумма кредита:
- до 18 млн рублей включительно для покупки или строительства жилья, расположенного в городах с населением более 1 млн человек;
- до 9 млн рублей включительно для покупки или строительства жилья, расположенного в городах с населением менее 1 млн человек.
Срок кредитования: до 30 лет.
Размер первоначального взноса: от 15%.
Процентная ставка: не более 5% годовых.
Требования к заемщикам:
- возраст от 22 до 44 лет включительно;
- средний уровень заработной платы за последние 3 месяца с учетом НДФЛ:от 150 тыс. ₽, если место работы находится в городе-миллионнике;от 100 тыс. ₽, если место работы находится в городе с населением менее 1 млн человек.
Требования к организации-работодателю:
- наличие аккредитации от Минцифры РФ;
- использование налоговых льгот.
Выдача льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний начнется, как только программу окончательно утвердит Правительство РФ.
>>Подать предварительную заявку
Ольга Маслевская
Автор статьи
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