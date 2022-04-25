Как сэкономить на покупке стройматериалов и товаров для ремонта
Собрали несколько простых, но эффективных советов, которые позволят вам купить строительные материалы по низким и льготным ценам.
Не переплачивайте за бренд
Первое, что вы можете сделать — это выбрать другой бренд материала, который вполне может заменить тот, что хотелось приобрести изначально. Поищите более дешевые аналоги.
Например, есть много видов стройматериалов, которые стоят дорого за счет производства под известной маркой, но при этом не имеют никаких явных преимуществ перед конкурентами.
Это же правило работает для потолков, дверей и мебели. Мы часто платим за бренд, за дорогую аренду магазина и весь этот маркетинг, который не влияет на качество товара.
Сделайте таблицу и сравните цены
Заведите себе тетрадку или таблицу в Excel. Проведите тщательный анализ товаров на разных сайтах строительных магазинов.
У строительных рынков часто нет сайтов, поэтому отправляйтесь туда на разведку цен. Да, это занимает время и может продолжаться несколько дней.
На первый взгляд цены в некоторых местах могут не так уж сильно отличаться. Но! Имея перед собой сравнительную таблицу в письменном виде, вы зафиксируете диапазон цен на желаемые товары и сможете прилично сэкономить.
Воспользуйтесь правом на льготную древесину
Далеко не все знают, что каждый из нас имеет право получить древесину для строительства дома по льготной цене.
Такая возможность прописана в Лесном кодексе — статья 30. Там говорится, что граждане вправе заготавливать древесину для отопления, возведения строений и иных собственных нужд.
Для получения льготных стройматериалов сначала нужно утвердить проект дома, далее обратиться в органы исполнительной власти, заключить договор и получить необходимое количество древесины. Твердых расценок нет — плата предусмотрена на усмотрение местных властей.
Возьмите дорогостоящие инструменты напрокат
Далеко не всегда нужно покупать собственные инструменты для ремонта и строительное оборудование. Многое используется один раз или крайне редко, а потом лежит без дела.
Гораздо дешевле и проще взять необходимые инструменты в аренду или попросить у знакомых. В интернете множество таких предложений, и вы с легкостью найдете подобные услуги проката техники в своем городе.
Особенно удобно использовать аренду оборудования для ремонта и строительства, если необходим не стандартный, часто используемый инструмент, а редкий и дорогой.