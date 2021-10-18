Покупка квартиры на этапе котлована: выгодно или нет
Этап котлована — это первая стадия строительства дома, на котором производится подготовка фундамента. Уже на этом этапе квартиру в будущем доме можно купить.
Выясняем, насколько выгодно инвестировать в «бетон», и что нужно проверить перед покупкой квартиры на этой стадии.
Преимущества покупки квартиры на этапе котлована
👍🏻 Экономия
Безусловно, это самое главный плюс. На старте продаж стоимость квартиры обычно ниже на 10-30% по сравнению c новостройками на более поздних этапах строительства.
Сегодня в СберБанке есть сразу несколько разных ипотечных программ, позволяющих купить квартиру в новостройке по низкой ставке. Если прибавить к этому экономию при покупке на ранней стадии, выгода будет очень ощутимой.
Важно помнить, что у некоторых объектов — очень больших или наоборот очень маленьких квартир, потенциал роста стоимости невысокий: что на этапе котлована, что на стадии завершения строительства они будут стоить примерно одинаково. И если сэкономить на стадии строительной готовности нельзя, то и ранняя покупка теряет смысл.
👍🏻 Широкий выбор площади и планировок будущего жилья
В начале строительства линейка предложений шире, чем на более поздних стадиях, поэтому первым покупателям обычно достаются самые удачные варианты. У них есть возможность изучить предложенное застройщиком «меню» квартир с определенными метражами, планировками и этажностью.
Выбрать квартиру в новостройке
Риски покупки квартиры на этапе котлована
👎🏻 Долго ждать
Панельный дом строится примерно год, монолитный — около двух лет. Сдача дома, подключение к инженерным системам, отделка и приемка квартиры могут занять еще до года. Поэтому если человек снимает жилье, то, прежде чем переехать в новую квартиру, ему около двух лет придется тратить средства на аренду — а это дополнительные расходы.
👎🏻 Стройка может затянуться
Хотя переход на эскроу-счета хоть и обеспечивает безопасность денег покупателя, но не защищает от затягивания сроков строительства и не гарантирует качество выполненных работ. Также важно помнить, что если стройка будет заморожена, деньги с эскроу-счета вернутся, но цены на недвижимость за это время уже поднимутся.
Подробнее о том, что делать, если дом не сдают вовремя
👎🏻 Изменения проекта
Чем меньше построено, тем более вероятны изменения. Поэтому у некоторых покупателей может возникнуть страх приобретения «кота в мешке». Например, планировали 7 этажей, а построят 14. Или отделка будет не такой, как обещали.
Что нужно проверить, если вы решили купить квартиру на этапе котлована
Проверить застройщика
В первую очередь необходимо убедиться в надежности застройщика. Один из факторов, на который вы можете ориентироваться при выборе — аккредитация застройщика в крупных банках. В таком случае не нужно изучать все тонкости правовой документации — не являясь экспертом, разобраться в этом сложно.
Статус «Аккредитовано в СберБанке» означает, что застройщик соответствует требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка, предъявляемым к деятельности застройщика.
Также новостройки, аккредитованные банком, часто участвуют в специальных ипотечных программах: скидки, акции, сниженные ипотечные ставки.
Покупать квартиру на начальных этапах строительства выгодно, так как именно на старте действуют самые низкие цены. Главное правило — приобретать жилье только у проверенных застройщиков. Чтобы убедиться в надежности компании, нужно изучить сайт, почитать про реализованные объекты и выяснить, насколько точно соблюдаются обязательства перед дольщиками. Если компания вводит дома в эксплуатацию в срок или даже раньше, это хороший знак. Например, компания «КВС» в августе сдала два корпуса ЖК «Ясно.Янино» с опережением на четыре месяца.
Съездить на объект — это всегда хорошая идея, даже если кажется, что смотреть здесь пока нечего. Визит поможет оценить расположение, транспортную доступность, окружение. Как правило, на объектах всегда работают менеджеры компаний. Специалисты расскажут подробности, покажут макет жилого комплекса и ответят на все вопросы.
Узнать о раннее построенных застройщиком объектах
Лучше отдать предпочтение жилым комплексам, в рамках строительства которых уже есть сданные корпуса. Также можно ознакомиться с отзывами жильцов по данным объектам, узнать, соответствовал ли в итоге результат обещаниям.
Выяснить перспективы инфраструктуры
Также при покупке квартиры на стадии котлована нужно внимательно изучить инфраструктуру, которая запланирована на территории будущего ЖК. На этапе стройки в пешей доступности может не быть детского сада или школы: главное, чтобы они предполагались в проекте.