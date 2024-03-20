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Дома почти на 75 тыс. квартир построили в Москве по реновации
Дата публикации: 20 мар 2024
В Москве в рамках программы реновации возвели уже 305 домов на 74,8 тыс. квартир. Об этом сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.
Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 175 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.
«Квартиры расположены в 305 новостройках по всей Москве. Около 70 тыс. из них переданы под заселение. Новоселье справили порядка 52,6 тыс. семей», – приводят в пресс-службе слова заммэра Андрея Бочкарева.
В январе сообщалось, что с момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 150 тыс. жителей.
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Анна Кузнецова
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