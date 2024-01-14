Более 1,5 млн «квадратов» жилья сдадут в Москве в 2024 году по реновации
Свыше 1,5 млн кв. м жилья планируют ввести в этом году власти Москвы по программе реновации, начать переезд в новые квартиры смогут примерно 50 тыс. человек. Об этом сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
«В планах на 2024 год ввести более 1,5 млн кв. м нового жилья и начать переселение более 50 тыс. жителей домов. А через 3-4 года — на пике программы — будем переселять порядка 80 тыс. человек в год», — говорится в сообщении.
Как отмечается, 2023 год стал самым успешным для столичной программы реновации. В Молжаниновском районе и поселениях Сосенское и Мосрентген всех жителей уже переселили. Еще в 12 районах и поселениях программа практически полностью реализована.
Ранее сообщалось, что с момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 150 тыс. жителей. Всего в ней предусмотрено расселение 5,1 тыс. домов, где проживают порядка 1 млн человек.