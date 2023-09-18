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Путин назвал ближайшие 5 лет периодом активной реновации в Москве
Дата публикации: 18 сен 2023
Президент России Владимир Путин заявил, что активная реновация в Москве приведет к повышению качества жизни людей. Об этом он сообщил на церемонии инаугурации Сергея Собянина на новый срок полномочий столичного мэра.
«Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. А это также новое, более высокое, качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», — подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, особая роль столицы заключается в создании практик и стандартов, которые интересны и полезны для всей страны.
Ранее Домлкик писал, что москвичи могут получить право выбрать частный дом по программе реновации.
Читайте также: Как узнать, входит ли мой дом в программу реновации
Юля Тихонова
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