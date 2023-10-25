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Переселенцам хотят возместить все расходы из-за реновации

Дата публикации: 25 окт 2023
Переселенцам хотят возместить все расходы из-за реновации

В Госдуму внесли законопроект о правах граждан при переселении в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Инициатива включает компенсацию всех расходов при переезде, говорится в документе.

Сейчас подобное возмещение убытков тоже предусмотрено, однако отсутствует обязательство восполнить все расходы.

Также за гражданами предлагается закрепить право получения равнозначного жилья в том же поселении, где расположен дом, включенный в программу КРТ.

В городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе при переселении нуждающихся в соцпомощи будет учитываться близость к жилью организаций социального обслуживания.

Нововведения затрагивают и голосование собственников за включение жилья в программу КРТ. Авторы законопроекта указывают, что продолжительность дистанционного голосования должна составлять 90 дней вместо срока от 7 до 60 дней.

«Изменения будут способствовать актуализации отдельных положений нормативных правовых актов в части реализации решения о КРТ, а также позволят более полно защитить жилищные и имущественные права граждан в указанной части», — уточняется в пояснительной записке.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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