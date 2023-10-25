Переселенцам хотят возместить все расходы из-за реновации
В Госдуму внесли законопроект о правах граждан при переселении в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Инициатива включает компенсацию всех расходов при переезде, говорится в документе.
Сейчас подобное возмещение убытков тоже предусмотрено, однако отсутствует обязательство восполнить все расходы.
Также за гражданами предлагается закрепить право получения равнозначного жилья в том же поселении, где расположен дом, включенный в программу КРТ.
В городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе при переселении нуждающихся в соцпомощи будет учитываться близость к жилью организаций социального обслуживания.
Нововведения затрагивают и голосование собственников за включение жилья в программу КРТ. Авторы законопроекта указывают, что продолжительность дистанционного голосования должна составлять 90 дней вместо срока от 7 до 60 дней.
«Изменения будут способствовать актуализации отдельных положений нормативных правовых актов в части реализации решения о КРТ, а также позволят более полно защитить жилищные и имущественные права граждан в указанной части», — уточняется в пояснительной записке.