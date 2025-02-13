Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%
Эксперты Аналитического центра Домклик рассказывают о ключевых событиях на российском рынке ипотеки, которые произошли за последние два месяца — декабрь 2024 и январь 2025 года. В этой части исследования они описали, как изменилось распределение ипотеки Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Структура выданных ипотечных кредитов: данные за декабрь 2024 и январь 2025
Что происходит с ипотекой на рынке новостроек
Доля первичного жилья в общем объеме ипотечных выдач в декабре выросла сразу на 9 п.п. до рекордного уровня — 70%. В январе 2025 года доля сегмента продолжает оставаться на рекордно высоком уровне (около 71%).
Аналитики отмечают, что объемы выдач ипотеки на первичном рынке по-прежнему тесно связаны с мерами государственной поддержки. Так, в декабре доля «Семейной ипотеки» в объеме выдач на первичном рынке составила около 74%, в январе — 79%.
Высокий процент «Семейной ипотеки» (более 70%) сохранялся на протяжении всего второго полугодия 2024 года — период после отмены массовой льготной ипотеки под 8%. Доля «Арктической и Дальневосточной ипотеки» в сегменте первичного жилья также заметна: в декабре на нее пришлось около 11% объема выдач на первичном рынке, в январе — 8%.
Статистика за декабрь и январь показала, что по доле первичного рынка лидируют субъекты, на которые распространяется программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека». В январе наибольшие значения отмечаются в Архангельской области, Республике Хакасия и в Читинской области: в этих регионах на долю первичного рынка приходится более 85% объема ипотечных сделок.
Как дела с ипотекой на вторичном рынке
На протяжении последних месяцев объемы выдач на рынке вторичного жилья планомерно сокращаются, доля сегмента при этом снизилась до 22-23%.
В первый месяц 2025 года лидерами по доле сделок со вторичным жильем стали регионы с относительно низким объемом строительства (статистика ДОM.РФ):
- Чеченская Республика;
- Томская область;
- Амурская область;
- Карачаево-Черкесская Республика.
Как следствие, в этих субъектах доля вторичного рынка в общем объеме выдач не опускается ниже 40%, несмотря на довольно жесткие рыночные условия.
Как в целом меняется спрос на ипотеку
Согласно данным Сбера, в декабре 2024 года объем выданной ипотеки составил около 150,1 млрд рублей. По отношению к ноябрю объем выдачи кредитов сократился на 12%.
Эксперты пояснили, что отставание прежде всего связано со снижением спроса в сегменте вторичного жилья, что вполне объяснимо: многие, кто планировал купить готовое жилье, поспешили оформить сделки до повышения процентных ставок. Объем выдач на первичном рынке при этом остался практически без изменений.
Аналитики добавили, что в декабре также сократился объем выдач на кредитование ИЖС, которое является гораздо менее массовым по сравнению с первичным и вторичным рынками: в декабре-январе доля ИЖС составила около 5% от всего объема выдач.
Как считали аналитики: методология
Методология расчета структуры ипотеки была изменена: теперь рассматривается распределение не количества выдач за месяц, а объема выданных средств (данные Сбера). При анализе также учитываются транши (последующие выдачи).
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