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Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%

Дата публикации: 13 фев 2025
Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%

Эксперты Аналитического центра Домклик рассказывают о ключевых событиях на российском рынке ипотеки, которые произошли за последние два месяца — декабрь 2024 и январь 2025 года. В этой части исследования они описали, как изменилось распределение ипотеки Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Структура выданных ипотечных кредитов: данные за декабрь 2024 и январь 2025

Распределение объема выдач по типам ипотечных кредитов в декабре 2024 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Статистика для топ-10 регионов РФ по объему выдач. Данные отсортированы по доле первичного рынка в общем объеме ипотечных сделок. В скобках приводится изменение относительно предыдущего месяца (в п.п.).
Распределение объема выдач по типам ипотечных кредитов в декабре 2024 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Статистика для топ-10 регионов РФ по объему выдач. Данные отсортированы по доле первичного рынка в общем объеме ипотечных сделок. В скобках приводится изменение относительно предыдущего месяца (в п.п.).
Распределение объема выдач по типам ипотечных кредитов в январе 2025 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Статистика для топ-10 регионов РФ по объему выдач. Данные отсортированы по доле первичного рынка в общем объеме ипотечных сделок. В скобках приводится изменение относительно предыдущего месяца (в п.п.).
Распределение объема выдач по типам ипотечных кредитов в январе 2025 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Статистика для топ-10 регионов РФ по объему выдач. Данные отсортированы по доле первичного рынка в общем объеме ипотечных сделок. В скобках приводится изменение относительно предыдущего месяца (в п.п.).

Что происходит с ипотекой на рынке новостроек

Доля первичного жилья в общем объеме ипотечных выдач в декабре выросла сразу на 9 п.п. до рекордного уровня — 70%. В январе 2025 года доля сегмента продолжает оставаться на рекордно высоком уровне (около 71%).

Аналитики отмечают, что объемы выдач ипотеки на первичном рынке по-прежнему тесно связаны с мерами государственной поддержки. Так, в декабре доля «Семейной ипотеки» в объеме выдач на первичном рынке составила около 74%, в январе — 79%.

Высокий процент «Семейной ипотеки» (более 70%) сохранялся на протяжении всего второго полугодия 2024 года — период после отмены массовой льготной ипотеки под 8%. Доля «Арктической и Дальневосточной ипотеки» в сегменте первичного жилья также заметна: в декабре на нее пришлось около 11% объема выдач на первичном рынке, в январе — 8%.

Статистика за декабрь и январь показала, что по доле первичного рынка лидируют субъекты, на которые распространяется программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека». В январе наибольшие значения отмечаются в Архангельской области, Республике Хакасия и в Читинской области: в этих регионах на долю первичного рынка приходится более 85% объема ипотечных сделок.

Как дела с ипотекой на вторичном рынке

На протяжении последних месяцев объемы выдач на рынке вторичного жилья планомерно сокращаются, доля сегмента при этом снизилась до 22-23%.

В первый месяц 2025 года лидерами по доле сделок со вторичным жильем стали регионы с относительно низким объемом строительства (статистика ДОM.РФ):

  • Чеченская Республика;
  • Томская область;
  • Амурская область;
  • Карачаево-Черкесская Республика.

Как следствие, в этих субъектах доля вторичного рынка в общем объеме выдач не опускается ниже 40%, несмотря на довольно жесткие рыночные условия.

Как в целом меняется спрос на ипотеку

Согласно данным Сбера, в декабре 2024 года объем выданной ипотеки составил около 150,1 млрд рублей. По отношению к ноябрю объем выдачи кредитов сократился на 12%.

Эксперты пояснили, что отставание прежде всего связано со снижением спроса в сегменте вторичного жилья, что вполне объяснимо: многие, кто планировал купить готовое жилье, поспешили оформить сделки до повышения процентных ставок. Объем выдач на первичном рынке при этом остался практически без изменений.

Аналитики добавили, что в декабре также сократился объем выдач на кредитование ИЖС, которое является гораздо менее массовым по сравнению с первичным и вторичным рынками: в декабре-январе доля ИЖС составила около 5% от всего объема выдач.

Как считали аналитики: методология

Методология расчета структуры ипотеки была изменена: теперь рассматривается распределение не количества выдач за месяц, а объема выданных средств (данные Сбера). При анализе также учитываются транши (последующие выдачи).

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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