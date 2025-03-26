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Новости
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Для семей с детьми хотят ввести новые выплаты на погашение ипотеки

Дата публикации: 26 мар 2025
Для семей с детьми хотят ввести новые выплаты на погашение ипотеки

Депутаты предлагают выплачивать до 1,8 млн руб. на погашение ипотеки семьям, в которых с 2024 года родились дети. Такой законопроект планируется внести в Госдуму, пишет «РИА Новости».

«Законопроектом предлагается установить комплекс мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», — говорится в пояснительной записке.

Как предполагается, семьи, в которых с 1 января 2024 года родился первый ребенок, смогут получить 500 тыс. руб., за второго ребенка выплатят 600 тыс. руб., за третьего — 700 тыс. руб. Таким образом, можно рассчитывать максимум на 1,8 млн руб. Эти деньги предназначены для оплаты основного долга по ипотеке. Если же он меньше, средства будут направляться на погашение процентов по кредиту.

Такую помощь можно будет получить только по одному ипотечному кредиту, оформленному до 1 января 2030 года. Мера не касается детей без гражданства РФ и семей, лишенных родительских прав.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Одобрят ли такой законопроект в Госдуме?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии9
Т
Татьяна Б.
2 дня назад

Интересно знать как оформить данную поддержку

Домклик
минуту назад

Татьяна Б.здравствуйте! Законопроект планируется внести в Госдуму. Если он будет принят, обязательно сообщим об условиях получения выплаты.

Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

А
Анна С.
2 дня назад

Не совсем понятна формулировка статьи. Получается,если третий ребенок родился в 16 году, а после января 24года я родила четвертого, то ничего не полагается? Понятно,что это только предположения и "намётки", но закон получается весьма странный.

Домклик
2 минуты назад

Анна С.здравствуйте! Законопроект планируется внести в Госдуму. Если он будет принят, обязательно сообщим об условиях получения выплаты.

Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

А
Альберт Б.
2 дня назад

Добрый день!

А если 450 тыс уже использовано на 3-го ребенка. Можно ли будет доиспользовать еще 250 тыс?

Домклик
2 минуты назад

Альберт Б.здравствуйте! Законопроект планируется внести в Госдуму. Если он будет принят, обязательно сообщим об условиях получения выплаты.

Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

А
Артур А.
2 дня назад

Не одобрят

А
Анастасия Г.
2 дня назад

Здравствуйте, когда этот закон вступит в силу?

Домклик
16 часов назад

Анастасия Г.здравствуйте! Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

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