Данные в выписках ЕГРН перестали быть публичными: как легко подтвердить владение недвижимостью на Домклик
С 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасного использования личной информации. Получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.
Чтобы сделки с жильем оставались быстрыми и удобными, Сбер запустил своё решение: клиенты Домклик смогут подтверждать владение недвижимостью в упрощенном порядке, бесплатно, безопасно и онлайн.
Подробнее о новой возможности на Домклик — в этой статье.
Как подтвердить владение недвижимостью на Домклик
При проведении сделки на Домклик собственнику нужно подтвердить владение недвижимостью для:
- одобрения объектов по ипотеке
- юридической проверки недвижимости и получения сертификата гарантии стоимости. Сертификат гарантирует возмещение кадастровой стоимости недвижимости, покупка которой была рекомендована Домклик, если покупатель лишится права собственности.
- размещения объявлений о продаже на Домклик с пометкой «От собственника», которая говорит о том, что недвижимость прошла проверку.
- перевода денег от покупателя к продавцу через сервис безопасных расчетов, если не заказана услуга электронной регистрации от Домклик. Если клиент использует сервис электронной регистрации, то подтверждать владение недвижимостью не нужно.
Клиентам Домклик не нужно писать заявление с согласием на раскрытие своих данных в Росреестр, а затем заказывать выписку в ведомстве или дважды ехать в МФЦ и ждать 5 рабочих дней. Достаточно выполнить всего три действия. Это бесплатно, а данные о недвижимости будут доступны только Сбербанку и Домклик.
Шаг 1
Перейдите по ссылке от Домклик для подтверждения владения недвижимостью.
Ссылка придет по СМС или будет направлена менеджером в чат подготовки сделки на Домклик после того, как будет указана информация об объекте, например, адрес или кадастровый номер. Эту ссылку владельцу также может направить его риелтор.
Шаг 2
Перейдя по ссылке,авторизуйтесь на сайте Домклик. После этого откроется страница, как показано на скрине.Нажмите «Подтвердить через Госуслуги».
Шаг 3
Авторизуйтесь на портале «Госуслуги» и предоставьте согласие на обработку персональных данных: для этого вам поступит СМС с кодом, который нужно ввести на странице Домклик.
Готово. Больше вам ничего не нужно делать. Подтверждение поступит в Домклик автоматически, объект будет одобрен в ускоренном режиме.
Любые дальнейшие процессы, необходимые для проведения сделки, не потребуют повторной проверки. Вся необходимая информация уже будет в Домклик, подписанная электронной подписью Росреестра.