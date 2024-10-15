«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку взяли свыше 125 тыс. семей
Льготную ипотеку на покупку квартиры и строительство дома оформили 126 тыс. жителей Дальнего Востока и Арктики, сумма выданных кредитов составила более 587 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
«126 тыс. семей приобрели квартиры и построили собственное жилье на Дальнем Востоке и в Арктике с помощью кредита по льготной ставке в 2% годовых и ниже. Общая сумма выданных кредитов превысила 587 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, свыше 118 тыс. льготных кредитов оформили жители ДФО, почти 8 тыс. — жители Арктической зоны России.
С помощью этой программы жилищные условия улучшили более 22 тыс. врачей и учителей.
На Дальнем Востоке «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку чаще всего берут в Приморском крае (32 тыс. человек), Якутии (26 тыс.) и Хабаровском крае (16 тыс.). На эти регионы приходится 60% всех выдаваемых в ДФО льготных кредитов.
В Арктике наибольший спрос на программу в Архангельской области (4,5 тыс. кредитов), Красноярском крае (1,9 тыс.) и Мурманской области (682).
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Когда возобновят запись на сделки по семейной ипотеке? Сколько можно читать "отписки"?
Банк ДОМ.РФ официально объявил,что Сбербанку перераспределил лимиты ещё на прошлой неделе!!!! А вы пишите,что их нет, куда ж тогда они делись?
Татьяна С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Новых лимитов пока нет. Ваша заявка будет рассмотрена после выделения лимитов Правительством РФ. Менеджер свяжется с вами и расскажет о дальнейших шагах.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚
Домкликв таком случае кто дезинформирует? Куда ушли лимиты, если их перераспределили? Одинаковые ответы уже порядком надоели. За каждый вопросом к вам стоят живые люди и целые семьи, многодетные и молодые!!! А 2024 год объявлен в нашей стране годом семьи!!!
А за вашими ответами стоят бездушные роботы!!!!!!
Татьяна С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
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Когда семейную начнете выдавать?
Михаил Е.здравствуйте! Лимитов пока нет. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚
А с семейной ипотекой какие прогнозы? Будет возобновление выдач?
Екатерина Я.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Новых лимитов пока нет. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚