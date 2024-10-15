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«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку взяли свыше 125 тыс. семей

Новости
15 окт 2024
641
«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку взяли свыше 125 тыс. семей

Льготную ипотеку на покупку квартиры и строительство дома оформили 126 тыс. жителей Дальнего Востока и Арктики, сумма выданных кредитов составила более 587 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

«126 тыс. семей приобрели квартиры и построили собственное жилье на Дальнем Востоке и в Арктике с помощью кредита по льготной ставке в 2% годовых и ниже. Общая сумма выданных кредитов превысила 587 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, свыше 118 тыс. льготных кредитов оформили жители ДФО, почти 8 тыс. — жители Арктической зоны России.

С помощью этой программы жилищные условия улучшили более 22 тыс. врачей и учителей.

На Дальнем Востоке «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку чаще всего берут в Приморском крае (32 тыс. человек), Якутии (26 тыс.) и Хабаровском крае (16 тыс.). На эти регионы приходится 60% всех выдаваемых в ДФО льготных кредитов.

В Арктике наибольший спрос на программу в Архангельской области (4,5 тыс. кредитов), Красноярском крае (1,9 тыс.) и Мурманской области (682).

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Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Комментарии8
Т
Татьяна С.
17 окт 2024

Когда возобновят запись на сделки по семейной ипотеке? Сколько можно читать "отписки"?

Банк ДОМ.РФ официально объявил,что Сбербанку перераспределил лимиты ещё на прошлой неделе!!!! А вы пишите,что их нет, куда ж тогда они делись?

Домклик
18 окт 2024

Татьяна С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Новых лимитов пока нет. Ваша заявка будет рассмотрена после выделения лимитов Правительством РФ. Менеджер свяжется с вами и расскажет о дальнейших шагах.

Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚

Т
Татьяна С.
18 окт 2024

Домкликв таком случае кто дезинформирует? Куда ушли лимиты, если их перераспределили? Одинаковые ответы уже порядком надоели. За каждый вопросом к вам стоят живые люди и целые семьи, многодетные и молодые!!! А 2024 год объявлен в нашей стране годом семьи!!!

А за вашими ответами стоят бездушные роботы!!!!!!

Домклик
18 окт 2024

Татьяна С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚

М
Михаил Е.
15 окт 2024

Когда семейную начнете выдавать?

Домклик
16 окт 2024

Михаил Е.здравствуйте! Лимитов пока нет. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚

Е
Екатерина Я.
15 окт 2024

А с семейной ипотекой какие прогнозы? Будет возобновление выдач?

Домклик
16 окт 2024

Екатерина Я.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Новых лимитов пока нет. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚

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