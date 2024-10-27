Бесплатную землю по программе «Арктический гектар» получили почти 10 тысяч россиян
27 окт 2024
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Свыше 9 тыс. человек получили бесплатно земельный участок по программе «Арктический гектар» с начала ее действия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Более 9 тыс. жителей (Арктической зоны РФ — ред.) уже получили в безвозмездное пользование участок по программе "Гектар в Арктике"», — сказал он в ходе стратегической сессии о развитии Арктической зоны России.
Кроме этого, глава правительства отметил ипотеку по льготной ставке от 2%, которая востребована среди дальневосточников.
Программа «Арктический гектар» действует в России с 2021 года. Благодаря ей можно бесплатно получить земельный участок в регионах, расположенных в Арктике, Сибири и на Севере.
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