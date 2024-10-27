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Бесплатную землю по программе «Арктический гектар» получили почти 10 тысяч россиян

Новости
27 окт 2024
1K
Бесплатную землю по программе «Арктический гектар» получили почти 10 тысяч россиян

Свыше 9 тыс. человек получили бесплатно земельный участок по программе «Арктический гектар» с начала ее действия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Более 9 тыс. жителей (Арктической зоны РФ — ред.) уже получили в безвозмездное пользование участок по программе "Гектар в Арктике"», — сказал он в ходе стратегической сессии о развитии Арктической зоны России.

Кроме этого, глава правительства отметил ипотеку по льготной ставке от 2%, которая востребована среди дальневосточников.

Программа «Арктический гектар» действует в России с 2021 года. Благодаря ей можно бесплатно получить земельный участок в регионах, расположенных в Арктике, Сибири и на Севере. 

Новости
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